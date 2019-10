Emploi et santé au Sud : Dispositions avantageuses

Les nouvelles procédures de recrutement de la main-d’œuvre et du renforcement de la formation par apprentissage seront mises en œuvre, au plus tard, le mois de novembre prochain.

Retenues pour les wilayas du sud du pays, ces procédures, prévues dans la circulaire interministérielle du 11 janvier 2017, visent, à résoudre le problème du chômage dans la région, d’assurer une gestion ferme et transparente en vue de faciliter l’insertion professionnelles des demandeurs d’emploi dans les wilayas du Sud, a expliqué le directeur de l’emploi de la wilaya, cité par l’APS.

Le contenu de cette circulaire fera, avant sa mise en œuvre effective, l’objet d’une journée d’étude et d’explication à animer prochainement en direction des acteurs du secteur de l’emploi, des entreprises nationales et étrangères activant dans la région et les associations concernées par le volet d’emploi, a fait savoir Bouamama Daki.

Cette circulaire, qui avait pour but d’apporter une gestion plus ferme et transparente au marché de l’emploi et de faciliter l’intégration des demandeurs de travail devait entrer en vigueur de manière graduelle au niveau de la wilaya d’Illizi avant sa généralisation à toutes les wilayas du Sud.

Il est à noter que les procédures de sélection et de recrutement de la main-d’œuvre et du renforcement de la formation par apprentissage dans les wilayas du Sud du pays, prévues dans la circulaire interministérielle, concernent les wilayas de Béchar, Tindouf, Adrar, Tamanrasset, Illizi, El-Oued, Biskra, Ouargla, Laghouat et Ghardaïa.

S’agissant de la situation de l’emploi dans la wilaya d’Ouargla, le même responsable a indiqué que le secteur a connu une "amélioration" en termes de recrutement par rapport aux années précédentes à la faveur des efforts fournis et l’intérêt que revêt ce volet par les pouvoirs publics.

L’augmentation, dernièrement, des offres d’emploi attribués est un indice "positif", en plus des multiples mesures prises telles l’annulation, à hauteur de 50%, de la condition d’expérience professionnelle acquise pour les travailleurs algériens au niveau des entreprises étrangères, a-t-il détaillé.

Il a, à ce titre, indiqué que les examens de sélection prévus pour les offres d’emploi s’effectueront, à l’avenir, au niveau de deux centres de formation professionnelles, sis à Ouargla et Touggourt (160 km du chef-lieu de wilaya), sous la supervision d’une commission composée des représentants du wali, de la direction de l’emploi, de l’inspection de travail, du centre de formation professionnelle, de l’agence d’emploi pour suivre l’opération des examens. Daki a, à cette occasion, mis en avant l’importante mission des agences d’emploi et le perfectionnement de leur fonctionnement et gestion, son omniprésence et la coordination entre les différents acteurs en matière d’emploi pour accompagner les chômeurs.

Pour ce faire, le même responsable a préconisé une nouvelle vision pour les structures d’emploi dans la région qui fonctionnent dans des conditions «défavorables» pour accueillir et orienter les demandeurs d’emploi, à l’instar de l’agence d’emploi de la commune de Hassi-Messaoud, région d’implantation du plus grand nombre de sociétés nationales et étrangères, pour donner un nouveau souffle aux missions de ces instances.

Plus de 1.000 offres d’emplois émanant des secteurs public et privé, entreprises étrangères et sous-traitantes, ont été attribuées depuis janvier dernier à ce jour dans la wilaya d’Ouargla, a-t-il révélé.



42 milliards DA alloués aux projets dans le Sud et les Hauts-Plateaux



Sur un autre registre, les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux ont bénéficié d’une enveloppe de plus de 17 milliards de dinars, allouée pour lever le gel de certains projets de réalisation et d'équipement des infrastructures hospitalières.

Lors d'une rencontre avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, les walis des régions du Sud et des Hauts Plateaux et des représentants du secteur de la Santé des wilayas du Sud et des Hauts Plateaux, le ministre des Finances a fait savoir que d'autres projets d'une valeur de 42 milliards de DA avaient été inscrits dans la loi de finances 2020.

Le ministre a expliqué que sur les 17 milliards DA alloués, 8,7 milliards de DA provenaient du Fonds spécial pour le développement du Sud et 9,13 milliards DA du Fonds spécial pour le développement des Hauts Plateaux.

Cette enveloppe permettra d'équiper 21 hôpitaux d'une capacité allant de 60 à 120 lits et des établissements hospitaliers spécialisés dans la santé maternelle et infantile d'une capacité de 60 lits, de réaliser des polycliniques et d'acquérir des appareils de dialyse, 12 ambulances équipées et 15 cliniques mobiles, a fait savoir M. Loukal.

Le ministre a, en outre, affirmé que ce dégel traduisait "la volonté des pouvoirs publics de relancer des projets de développement local inscrits au profit des wilayas du Sud et des Hauts Plateaux", estimant que cette décision "incite à l'optimisme en ce qu'elle permet de relancer des projets de développement à caractère social d'importance au niveau local".

La décision du gouvernement de consacrer une enveloppe financière aux régions du Sud et des Hauts Plateaux s'inscrit dans le cadre de la relance des projets et de la poursuite de la prise en charge des besoins de ces régions par le renforcement des infrastructures du secteur de la Santé, a-t-il rappelé. M. Loukal a, à cet égard, insisté sur l'impératif de mobiliser tous les moyens pour la réalisation des projets inscrits "dans les plus brefs délais".

A cette occasion, les attestations de réalisation des projets, portant le visa du contrôleur financier, ont été remises aux représentants du secteur de la Santé et aux walis des régions du Sud et des Hauts Plateaux.

Salima Ettouahria