Touggourt -Alger : Nouvelle ligne ferroviaire

La nouvelle desserte ferroviaire Touggourt-Alger a été mise en exploitation hier avec le départ à 17h30 du voyage inaugural à partir de Touggourt (160 km nord d’Ouargla) en présence des autorités locales.

La nouvelle ligne, devant relier Touggourt à Alger selon un programme de trois voyages hebdomadaires, les dimanche, mardi et jeudi, prévoit des arrêts notamment à Djamâa, El-Meghaïer, Biskra, Ain-Touta, M’sila, Bordj Bou-Arreridj, Bouira, Boumerdès avant d’atteindre la gare Agha (Alger), a précisé le directeur de la gare ferroviaire de Touggourt, Lotfi Hadj Saïd.

Le même responsable a également souligné l’importance particulière de cette nouvelle desserte en termes de connexion des villes du Sud-est du pays à Alger et de développement socioé-conomique des régions traversées.

Ce train, roulant à une vitesse atteignant les 120 km/h, et qui permettra également aux passagers de voyager dans de bonnes conditions, est doté de voitures répondant aux normes de sécurité, de qualité et de confort, a-t-il ajouté.

M. Hadj Saïd a fait part aussi d’un éventuel accroissement du programme de voyages, en cas de forte affluence des passagers sur cette ligne. Offrant une capacité de 280 sièges, en première et seconde classes, ce train est également équipé d’un wagon-restaurant et de voitures couchettes.