Construction automobile : Le projet industriel Suzuki attend l’aval du CNI

Les pouvoirs publics expriment, de nouveau, leur intérêt pour l’industrie automobile. Un secteur stratégique dans le développement et la modernisation des économies mondiales, dont les marchés sont dominés par un petit nombre de constructeurs appartenant à la Triade (États-Unis, UE, Japon). Aujourd’hui, l’Algérie, l’une des premières économies africaines, veut sortir du lot en s’éloignant un peu plus d’une stratégie qui, actuellement, n’a pas donné satisfaction, à savoir l’exportation exclusive des hydrocarbures.

Développer l’économie nationale nécessite une très large diversification des services, de l’industrie et du commerce. De ce fait, le ministère de l’Industrie et des Mines table sur la relance de la construction automobile pour booster le secteur.

Plusieurs projets de cette industrie sont actuellement en stand-by, à l’image de Peugeot Algérie, Emin auto pour les marques SsangYong (Corée) et JMC et JAC (Chine), KIV pour la marque MG (Morris Garage) et Suzuki (Japon) ainsi que l’allemand BMW qui attendent le feu vert du Conseil national de l’investissement (CNI) placé sous l’autorité du chef du gouvernement qui en assure la présidence.

Pour cette dernière marque dont le projet d’usine a été déjà lancé dans la wilaya de Saida et qui devait entrer en production au courant de l’année 2018, a fait l’objet d’une discussion sérieuse et officielle entre la ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, et une forte délégation japonaise conduite par l’ambassadeur du Japon en Algérie, accompagné des représentants du ministère des Affaires étrangères du Japon et de hauts responsables de la société Suzuki au Japon et en Algérie.

Il faut savoir que la maison- mère Suzuki soutient fortement l’investisseur algérien pour la production de quatre modèles de la marque en Algérie, à savoir la Maruti 800, la Celerio, le SUV Vitara et la citadine Swift.

Le groupe Tahkout devait inaugurer sa deuxième usine d’assemblage automobile en mai 2018.

Après le constructeur Hyundai, le constructeur japonais Suzuki a fait appel à Tahkout Manufacturing Company (TMC) pour le montage de ses modèles en Algérie.

D’une autre manière, l’usine de montage est bien prête et équipée pour entamer la production. Lors de l’audience, la ministre a exprimé le vœu de voir les modèles du constructeur japonais Suzuki assemblés en Algérie, une autre manière de renforcer les relations bilatérales (Algérie-Japon) dans le domaine de l’industrie automobile au regard de la renommée et de la forte implication du constructeur Suzuki dans le projet.

La délégation japonaise a saisi également l’occasion pour rappeler au membre du gouvernement l’intérêt particulier porté par Noureddine Bedoui au projet de Suzuki, lors de sa participation aux travaux de la 7e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique.

Saisissant l’occasion de la présence de la ministre de l’Industrie, la société Suzuki a expliqué que ce projet retient l’attention de la communauté des entrepreneurs japonais, et a réitéré son intérêt pour le projet dont l’étendue est régionale avec un impact important en matière de création d’emplois, de transfert de technologies, de promotion de la sous-traitance industrielle et d’exportation.

L’audience accordée à la délégation japonaise de Suzuki intervient après celle des Allemands de Volkswagen qui ont exposé à la ministre leur grand projet pour l’Algérie en affirmant leur soutien à leur partenaire algérien dont le P-DG se trouve actuellement incarcéré à la prison d’El Harrach.

Par ailleurs, ce qui est certain, c’est que le gouvernement avantagera les constructeurs et les concessionnaires qui apporteront de la valeur ajoutée à l’économie nationale, à travers la réalisation de sites industriels dédiés à la production automobile, à la création d’emploi et l’exportation, plus particulièrement vers les pays africains.

L’autre point positif de la politique de promotion de la production nationale est la possibilité des Algériens d’acquérir un véhicule neuf en contractant un crédit à la consommation auprès d’une banque publique ou privée.

Mohamed Mendaci