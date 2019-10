Annaba : Des emplois permanents dans le tourisme

Environ 2.000 postes d’emploi permanents et plus de 6.000 emplois indirects devraient être créés dans le secteur du Tourisme, consécutivement à la réception de projets d’hôtel et de services touristiques en cours de réalisation actuellement dans la wilaya d’Annaba, ont rapporté hier des responsables locaux du secteur. À ce propos, le secteur du Tourisme enregistre un total de 37 projets relatifs à des activités touristiques à travers la wilaya, dont plusieurs devraient être réceptionnés au cours de l’année 2020, selon les mêmes responsables qui ont précisé que ces projets touristiques permettront, outre la création d’emplois directs et indirects, d'améliorer et de diversifier les services touristiques dans la wilaya, en plus de hisser la capacité d’hébergement à 6.595 nouveaux lits.

D’un autre côté, 53 autres projets d'investissement dans des activités liées au tourisme sont en cours d'étude dans la wilaya d’Annaba, avec une capacité de 6.356 lits, susceptibles de générer 3.411 emplois permanents, a-t-on indiqué. Ces emplois ont trait à l’hôtellerie, à la gestion touristique et aux services liés à l’activité touristique, l’information, le transport et la promotion du tourisme, ont fait savoir les mêmes responsables, qui ont rappelé, dans le même contexte, que 96 agences de voyages activent actuellement à travers la wilaya, alors que 63 projets visant à créer d’autres agences similaires sont en cours d’étude.

Les projets touristiques les plus importants, comprenant, notamment des complexes multiservices, des espaces de divertissement et de loisirs, de restauration, des espaces destinés aux familles, des commerces et autres services, sont répartis à travers les zones d'extension touristique d’Annaba et de Chetaïbi, en plus des communes d’El- Bouni, Chetaïbi, Seraïdi, Draâ Errich et le chef-lieu de wilaya, a-t-on souligné.