Education/cycle secondaire : Une fiche d’évaluation pour les élèves

Assurer un suivi rigoureux des élèves du cycle secondaire, tel est, en autres, l’objectif de la fiche d’évaluation que le ministère de l'Éducation nationale vient d’instaurer, en prévision de la réorganisation de l’examen du baccalauréat.

Une reforme qui prévoit, dans un premier temps, l’intégration de l’évaluation continue de l’élève de la première année secondaire à la troisième année secondaire. En effet, le département de M. Belabed a envoyé une correspondance aux directions de l'éducation réparties sur le territoire national, pour informer l’ensemble des établissements scolaires du cycle secondaire de l’adoption d’une fiche d'évaluation pour chaque élève.

Cette fiche vise à «assurer le suivi» de l’élève en adoptant certains critères durant l’année, notamment en matière d’assiduité, de discipline et d’absentéisme. D’autant plus que chaque année, de nombreux lycéens, surtout ceux de troisième année, commencent à s’absenter à partir du mois d’avril, sous prétexte de se préparer aux épreuves du baccalauréat.

Il est bon de savoir que la fiche d’évaluation comporte plusieurs normes qui sont notées de 1 à 20 points, aidant l’élève à passer d’un niveau à l’autre. À travers l’instauration de cette mesure, le ministère aspire aboutir à une «meilleure» qualité d’enseignement et «d’éviter» l’absentéisme et les retards enregistrés dans l’achèvement des cours au niveau des établissements scolaires, en particulier dans l’enseignement secondaire.

Par ailleurs, de nouvelles mesures ont été prises par le ministère de l’Éducation nationale, en vue d’améliorer l’organisation des examens du baccalauréat 2020, avec en point de mire la réduction des charges liées à l’organisation de cet examen décisif.

Pour ce faire, une commission interministérielle, composée de représentants des ministères de l’Éducation nationale, de la Défense nationale, de la Poste, des Technologies de l’information et de la communication et du Numérique, a été mise en place. Elle s'attelle à la préparation des examens du bac, de manière à garantir son bon déroulement et à éviter tout risque de fraude, en sus d’être chargée d’instituer des réformes susceptibles de réduire les charges financières et morales liées à l’organisation de cet examen.

Il s’agit, notamment de la réduction des frais liés à l’impression des feuilles d’examen et de leur transport, et des charges morales et de la tension vécue par toutes les parties concernées par cet important rendez-vous annuel.

Il est prévu, également, le lancement d’une action qui aura pour but d’examiner la possibilité de modifier les mécanismes d’inscription à l’examen du bac, qui pourrait se faire au niveau des établissements scolaires, et ce grâce à l’exploitation de la plateforme numérique du ministère. Une décision qui devrait se faire prochainement visant à éviter aux élèves et à leurs parents le déplacement vers les cybercafés pour effectuer l’inscription.

De nombreuses procédures ont été prises pour assurer le bon déroulement de l’année scolaire et garantir les conditions nécessaires pour prodiguer un enseignement de qualité, en particulier dans le cycle primaire. À ce propos, il convient de rappeler que de nombreuses structures scolaires ont été réceptionnées, cette année, afin de réduire la surcharge dans les classes et le nombre d'élèves dans les classes, pour permettre aux enseignants de mener à bien leur mission.

Le ministère de l’Éducation a, également, émis une instruction portant sur l'intégration du système de traitement pédagogique dans le cycle primaire, pour assurer une meilleure maîtrise de la langue. Il s’attache également à multiplier les mécanismes, pour atteindre l’école de qualité, qui repose notamment sur l’équité et l’égalité des chances entre l’ensemble des élèves. Pour ce faire, les enseignants sont tenus d’identifier les élèves qui enregistrent des insuffisances et qui ont des difficultés d’assimilation des cours, à travers l’analyse des résultats des premières évaluations, en vue d’optimiser leur prise en charge. Ceci permettra de classer les élèves selon leurs capacités d’apprentissage, pour déterminer les besoins de chacun.

Le ministère de l'Éducation a souligné la nécessité, pour les directeurs des écoles primaires et du cycle moyen, de mettre en place un système de rattrapage, pour optimiser la prise en charge des élèves qui connaissent certaines difficultés, en accordant une importance à la langue arabe et aux mathématiques.

Kamelia Hadjib