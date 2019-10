Souk Ahras : Le secteur du bâtiment a le vent en poupe

Au total 3.413 postes d’emploi ont été proposés au cours des trois dernières années par les entreprises activant dans le secteur du bâtiment dans la wilaya de Souk Ahras, a-t-on appris du directeur de l’annexe locale de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), Abderrezak Mezouz. Mille quarante-cinq (1.045) offres d’emploi ont été proposées par le biais du bureau de wilaya de l’ANEM dans le secteur du bâtiment durant l’année 2017 contre 1.428 en 2018 et 940 au cours de l’actuel exercice, a expliqué à l'APS le directeur local de l'ANEM.

Les postes proposés au cours de l’année 2019 représentent la somme des emplois générés par des entreprises économiques nationales et étrangères, notamment celles chargées de la réalisation des programmes de logement AADL1 et AADL2 au chef-lieu de wilaya, et les communes de Sedrata et M’daourouche, a indiqué la même source, révélant que les plus grands nombres de placements ont été effectués au sein de l’entreprise de construction chinoise Sinohydro et l’entreprise turque «Atlas» avec respectivement 450 et 170 demandeurs d’emploi placés. M. Mezouz a, dans ce contexte, fait savoir que 2.982 demandeurs d’emploi de différents niveaux de qualification ont été placés dans le secteur du bâtiment durant ces trois dernières années. Le directeur de l’annexe locale de l’ANEM a, par ailleurs, indiqué que plus de 300 offres d’emploi dans le secteur du bâtiment et travaux publics allaient être prochainement proposées par l’entreprise publique Cosider dans la daïra de Sedrata. Afin d'obtenir de meilleurs résultats et d'augmenter le nombre de placements de demandeurs d’emploi, les responsables de l’agence de wilaya de l’emploi ont mis en place un programme spécial pour aller au-devant des entreprises économiques locales. Au terme de ce programme, l’ANEM-Souk Ahras a effectué pas moins de 2.910 sorties sur terrain entre le 1er janvier et le 31 août 2019, ce qui a permis de placer un total de 1.749 demandeurs d’emploi, répartis entre les secteurs du BTP, les services, l’industrie et l’agriculture.