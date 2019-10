Blida : 6.000 logements avant la fin de l’année

Plus de 6.000 logements (toutes formules confondues) seront attribués à leurs bénéficiaires, avant la fin de l’année en cours, à travers la wilaya de Blida, a annoncé, hier, le directeur du secteur local du logement, Tarek Souissi.

«Au total, 6.277 logements seront attribués avant la fin 2019», a indiqué à l’APS M. Souissi. «Sur ce total d’unités, 4.813 relèvent de la formule publique locative (LPL) et du programme d’éradication de l’habitat précaire», a-t-il précisé. A cela s’ajoutent «1.144 logements AADL du programme 2001, prévus à la distribution, durant ce mois d’octobre, dans la nouvelle ville de Bouinane, et ce, après 18 années d’attente pour leurs bénéficiaires» a, encore, détaillé le même responsable.

«La remise des clés de ces logements AADL va clôturer définitivement les dossiers AADL 2001 et 2002 à Blida», a-t-il fait savoir. Toujours selon les données fournies par M. Souissi, un autre quota de 320 logements promotionnels publics (destinés aux catégories dont le salaire mensuel dépasse les 108.000 DA) sera, également, attribué avant la fin de cette année, à la nouvelle ville de Bouinane, sur un total de 1.500 unités de ce type en réalisation au niveau de cette nouvelle cité, comptant 32.000 unités de logements de différents types. Le responsable a, aussi, fait part de la distribution programmée, à la même période, de 302 aides à la construction rurale, au titre des efforts de couverture de la forte demande exprimée sur différentes formules de logements, à travers la région.

«L’opération d’actualisation du fichier de la demande exprimée sur le logement à travers la wilaya sera clôturée à la fin 2019», a-t-il par ailleurs informé, estimant que cette action «nous permettra de connaître le nombre réel des demandeurs de logements à Blida, ceci d’autant plus que de nombreux citoyens introduisent plusieurs demandes, à la fois, sur différents types de logements», a observé M. Souissi.