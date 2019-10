Salon International de la façade, de la fenêtre et de la porte : ouverture sur l’économie d’énergie

«La 2e édition du Salon international de la façade, la fenêtre et la porte se tiendra sous le thème ‘‘La menuiserie industrielle au service de l’économie d’énergie’’, du 23 au 26 octobre, au Centre international des conférences (CIC Alger)», ont annoncé, hier, ses organisateurs, lors d’une conférence de presse.

Cet événement spécialisé se veut comme un espace idoine aux différents acteurs de l’industrie du bois, de l’alu et du PVC et surtout des façadiers. La participation de nombreux acteurs dans ce secteur leur permettra, sans nul doute, de mettre en avant la valeur de leur solution et leur expertise dans ce domaine porteur pour l’économie, et surtout rencontrer de nouveaux clients, note la fiche technique de l’organisateur. Intervenant, à cette occasion, Abdennour Noui-Mehidi, gérant de FFP Events, a indiqué que «plus d’une quarantaine d’exposants locaux et internationaux prendront part à ce rendez-vous», soit, a-t-il ajouté, «une augmentation de 20% par rapport à la précédente édition qui avait réuni environ 30 entreprises».

En réponse à une question de savoir quels sont les besoins du marché national en termes de fenêtres et de portes en PVC, il a fait savoir que, selon les résultats d’une étude réalisée en 2018 par des experts algériens, la demande du marché local est estimée à environ 2,3 millions d’articles. Il dira à cet effet que «les capacités de la production des entreprises nationales permettra de répondre aux besoins notre marché». Notre interlocuteur n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction quant au développement qu’a connu, ces dernières années, le marché du PVC et de l’aluminium, indiquant que grâce aux efforts déployés par les professionnels, ce dernier a enregistré une croissance annuelle «de l’ordre de 11%». Concernant le nombre de visiteurs prévu pour cette 2e édition, M. Noui-Mehidi a estimé qu’il est fort probable d’ atteindre les

5.000 visiteurs, avant de rappeler ensuite que «l’année passée le nombre a été de l’ordre de

3.000 visiteurs professionnels et particuliers». Selon lui, ce chiffre constitue un signal fort de l’importance qu’accordent les Algériens à ce domaine. S’agissant des exposants, il a indiqué qu’ils sont, entre autres, des fournisseurs de systèmes de profilés, façade, mur rideau, puits de lumière, des fournisseurs de volets roulants et moustiquaires, des fournisseurs de machines pour la menuiserie et le vitrage, des fabricants de portes ainsi que leurs fournisseurs en tous types de matériaux (aluminium, PVC, bois, acier), et des fournisseurs locaux de verre de vitrage pour façade, porte et fenêtre. De son côté, Abderrezak Oukali, directeur général de CHIALI NAWAFID, a mis à profit cette occasion pour mettre l’accent sur le phénomène de la contrefaçon, indiquant que «ce dernier constitue, de plus en plus, une menace réelle pour l’industrie locale». «Si les pouvoirs publics ne prennent pas au sérieux ce phénomène, nos entreprises vont disparaître progressivement», alerte-t-il. Il a insisté sur la nécessité de lancer des campagnes de sensibilisations pour, entres autres, informer les citoyens sur le danger de ces produits contrefaits. En réponse à une question relative à l’exportation, il a rappelé que l’année passée, son entreprise a lancé sa première opération d’exportation vers la Mauritanie, estimant à cet effet que « notre participation aux différents Salons et Foires constituera une opportunité idoine pour dénicher de bonnes affaires et de bons marchés».

Makhlouf Ait Ziane