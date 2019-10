CNMA : Croissance du chiffre d’affaires

Au 30 juin 2019, la CNMA affiche une croissance dynamique et sélective de son chiffre d’affaires, particulièrement agricole, et qui a contribué significativement aux résultats de la Caisse.

La conjoncture économique actuelle et les contraintes du marché des assurances dommages, marqué principalement par un manque d’engouement à l’adhésion, n’a fait que conforter les ambitions de la CNMA à progresser dans sa lancée en affichant une solide performance dans les différents axes stratégiques tracés dans son plan d’action 2018/2020. Dans le détail, le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble du réseau de la Mutualité agricole au 30 juin 2019 a enregistré une évolution de 6% comparativement à l’exercice précédent pour un montant de 7.688.546 KDA, soit un taux de réalisation de 102%, un écart positif de 2% par rapport aux prévisions de la même période. Hormis la branche transport, toutes les branches ont connu une hausse considérable et plus particulièrement la branche agricole avec une progression de 10% comparativement à l’exercice précédent.

Ce qui maintient sa place en tant que leader incontesté en Assurances agricoles avec une part de marché de 72%.

La CNMA a enregistré un taux d’évolution des sinistres déclarés de 46%. Les sinistres réglés ont atteint un taux d’évolution de 34% par rapport à l’exercice précédent à la même période, dû principalement à l’assainissement accru des dossiers sinistres antérieurs qui a permis une nette évolution de la cadence de règlement. Les sinistres à payer ont connu une hausse considérable de l’ordre de 14% grâce à l’automatisation des procédures et au perfectionnement des cadres dans le traitement des dossiers. Durant le premier semestre 2019, les placements et participations de la CNMA sont de l’ordre de plus de 15 milliards de dinars contre 14 milliards de dinars au 30 juin 2018, soit une évolution de 7%.

La marge de solvabilité enregistrée au premier semestre est de l’ordre de 6,8 milliards de dinars contre 6,1 milliards de dinars au 30 juin 2018.

La stratégie ambitieuse mise en place par la CNMA dans son plan d’action 2018/2020 a confirmé la dynamique de croissance des activités de cette mutuelle ainsi que la progression de sa rentabilité opérationnelle dans un environnement concurrentiel accru, et ce, grâce à la modernisation de ses techniques d’assurances, la mise en exploitation de nouveaux systèmes de gestion et la mise en place de la stratégie digitale de l’institution ainsi que la mise en place de projets d’investissement dans les régions à haut potentiel agricole.

A l’heure actuelle, la CNMA demeure la seule institution qui ouvre des agences de proximité, notamment dans les régions les plus reculées, et contribue à la création d’emploi, principalement dans les wilayas du Sud.

Elle compte actuellement un réseau de 67 caisses régionales qui chapeautent 499 bureaux locaux de proximité implantés dans les 48 wilayas.