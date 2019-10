COSOB : Les enjeux de la Fintech en débat

Un colloque sur «Les enjeux de la Fintech» sera organisé, le 16 octobre à Alger (hôtel El-Aurassi), par la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB). L'évènement, qui sera animé par des experts nationaux et internationaux, avec la participation des dirigeants des entreprises publiques et privées, des sociétés cotées, des banques et établissements financiers publics et privés, ainsi que des représentants de la place financière d'Alger, s'inscrit dans le cadre des activités du Conseil scientifique de la COSOB.

La Fintech, comme technologie financière bien encadrée, favorise l'inclusion et permet de lutter contre la cybercriminalité. C'est une nouvelle industrie de la finance qui favorise le recours à la technologie pour améliorer les activités et les performances financières, à travers l'innovation, la flexibilité, la simplicité et l'efficacité dans les services financiers. Toute une structure qui propose des services financiers via les nouveaux moyens de communication et d'information, dans un contexte de grandes mutations économiques où l'ensemble des segments de la finance sont en train d'évoluer. En Algérie, où la Fintech est encore loin d'avoir opéré son ancrage, le secteur bancaire, majoritairement public, est censé connaître une réforme structurelle par une meilleure adaptation du cadre juridique aux besoins de modernisation des services financiers et aux nouvelles exigences de l'économie. Une refonte qui ne pourra se soustraire à l'apport des NTIC comme moyen de dématérialisation des services financiers. Dès lors, la Fintech constituera un stimulateur de la croissance économique, à la faveur de la diversification et de l'amélioration des services financiers dans leur globalité. Cette dynamique, marquée par la montée de la finance numérique, se caractérise par des effets de concurrence et d'efficience mais aussi de généralisation de l'accès aux services financiers, bancaires notamment. Cependant, la Fintech doit impérativement s'accompagner « d'un défi majeur », à savoir, « encadrer et gérer les risques liés à cette transformation rapide et fondamentale », notait, en 2016, une lettre de la Banque mondiale. En fait, « les instances de régulation doivent s'adapter à un environnement en évolution constante et à une nouvelle catégorie d'acteurs, tout en veillant à instaurer les mêmes règles du jeu pour tous, à protéger les consommateurs et la vie privée, ainsi qu'à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme », relevait le document. Aussi, « pour les consommateurs, une plus grande accessibilité des nouveaux produits financiers induit des risques, tels que le surendettement, surtout lorsqu'ils ont une connaissance insuffisante du secteur financier ». A ce propos, la Banque mondiale souligne « l'importance de l'éducation financière pour les ménages à bas revenus, à mesure que l'accès aux produits financiers s'élargit». Au niveau macroéconomique, «il est impératif de préserver la stabilité financière», une condition première pour préserver la confiance du public dans l'argent et dans les banques». Mais s'il est admis que la Fintech est favorable à l'inclusion financière, les nouveaux risques induits de cette transformation «appellent à repenser la régulation et la surveillance du secteur financier. C'est tout particulièrement vrai en ce qui concerne les risques liés à la cyber-sécurité, pour lesquels banques et instances de contrôle doivent adopter de nouvelles mesures de contrôle», précise la Banque mondiale. Il est également impératif «de combiner les fonctions de surveillance et la technologie afin d'améliorer la détection des flux monétaires illicites, de la fraude et du vol», recommande la BM, qui met en avant «le besoin imminent de bien encadrer la Fintech, ainsi que d'innover dans l'utilisation des informations en matière de régulation». En fait, seule une technologie financière bien encadrée et bien régulée est susceptible de stimuler l'inclusion et permettre de lutter efficacement contre la cybercriminalité.

D. Akila