Conjoncture : Un souci d’équilibres

Mise à l’épreuve d’une conjoncture particulièrement difficile et fragile, au plan interne et externe, la conduite de la politique budgétaire du pays, obéït, par conséquent, à un objectif de consolidation et de préservation des grands équilibres de l’Etat suivant la logique de rigueur, dans le cadre d’une approche consacrant l’impératif de rationalisation des dépenses publiques et d'assainissement des finances, avec la mise en place des fondements censées concourir au retour des grands équilibres économiques, tout en veillant à se situer dans un taux de croissance qui préserve l'activité économique et les postes d'emploi. Le cadrage au titre du PLF 2020, prévoit dans ce sens, une baisse des dépenses et des recettes, et une grande rationalisation des importations des biens et services. La mouture du projet de loi de finances pour l’exercice 2020 prévoit en outre, une croissance économique relative de 1,8% du produit interne brut, et un taux d’inflation maîtrisé. Aussi, et en dépit des grandes contraintes financières, le texte consacre l’ancrage du caractère social de l'Etat, à travers la poursuite de l'aide sociale de l'Etat aux catégories vulnérables et la préservation du pouvoir d'achat des citoyens. On retient que le PLF 2020 n’a pas reconduit le financement non conventionnel même si les perspectives confirment la poursuite de la précarité au niveau des finances publiques jusqu’en 2021. Toutefois, ce mécanisme demeure «valable jusqu’en 2022», «reste un outil important, mais non exclusif de financement de déficit du Trésor, jusqu’au terme de sa validité», devait préciser le ministre des Finances soulignant que le déficit budgétaire sera pallié à travers le recours aux «ressources internes ordinaires», entre autres, par le renforcement des impôts et taxes et l’amélioration du recouvrement fiscal et la mise en place d’instruments pour le recouvrement des droits et recettes de l’Etat. L’accent est mis «davantage sur la consolidation des actions en matière de recouvrement des recettes fiscales ordinaires exigibles». Aussi, «La démarche consiste à réactiver l’efficacité de l’appareil fiscal. On ne va pas toucher à la poche du citoyen mais on va améliorer l’efficacité des recouvrements», a souligné, à ce propos le ministre des finances. Les nouvelles dispositions du PLF 2020, visent, sur le plan économique à stimuler l’investissement hors hydrocarbures (proposition de suppression de la règle 49/51 pour les secteurs «non-stratégiques») et à encourager la création d’entreprises par les jeunes par des mesures incitatives et des facilités d'ordre fiscal au profit des start-up, activant dans le domaine de l'innovation et des nouvelles technologies. Ces dernières seront exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) et de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il s’agira également d’œuvrer pour la diversification et l’élargissement des sources de financement de l'économie nationale à travers un éventuel recours, de manière sélective, au financement extérieur auprès d'institutions financières internationales de développement en vue de financer les projets économiques structurels et rentables. L’autre mesure qui mérite d’être évoquée ici réside dans la proposition de réforme de la gouvernance des banques publiques. Une orientation dictée par ce besoin de modernisation du système bancaire et financier, ce dernier étant appelé à soutenir et accompagner le développement économique dans la phase à venir, mais aussi, de diversification des différents types de médiation bancaire dans un contexte d’amenuisement des ressources de l’Etat.

D. Akila