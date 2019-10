La prise en charge psychologique du policier, une nécessité

Le drame est abordé sous un autre angle par des observateurs avertis qui relèvent la forte pression exercée sur ce corps, évoquant la nécessité de la prise en charge psychologique de ses éléments. On ne peut s’empêcher d’énumérer la série de drames vécus souvent dans l’indifférence et le silence parfois, au vu de la charge de travail, de la variété des interventions et de l’immensité des missions de plus en plus complexes. Homicides volontaires et involontaires, crimes et suicides, une véritable tragédie, dans ce corps depuis des années, sans une exploration approfondie de la situation. Il est judicieux de mettre en relief les efforts d’équipement et de modernisation consentis pour la professionnalisation de ce corps, mais il n’en demeure pas moins que l’aspect psychologique a été relativement occulté, abstraction faite, bien entendu, pour la réalisation de structures médico-sociales. Depuis octobre 1988, en transitant par la période sombre de l’histoire du pays jusqu’au Hirak, ce policier a fait face solitairement à toutes sortes d’adversité pour devenir malgré lui l’indésirable. Indésirable pour une partie du peuple dont il est pourtant issu. Il vit souvent le calvaire dans les stades devenus des arènes de la violence, pointé d’un doigt accusateur et payant pour les défaillances des organisateurs de manifestations sportives ou culturelles. Citoyen, le policier éprouve également les mêmes besoins et difficultés de la vie du commun des mortels, avec un quotidien marqué parfois par la précarité. L’absence d’une cellule d’écoute l’enfonce dans son for intérieur pour se battre et survivre, sauver une apparence et s’acquitter convenablement d’une tâche exigeant une participation et une collaboration citoyennes. Face donc à une multitude d’obstacles le plus souvent appuyés par le manque de compréhension, ce policier continue de persévérer dans la défense de la société. Un rôle qu’il assume avec foi et dévouement, abnégation et sacrifice, malgré l’hostilité affichée de l’environnement et le manque parfois de protection morale. Il s’avère donc des plus urgents que cette cellule d’écoute soit mise en place, pour soutenir le policier dans son œuvre d’utilité publique.

A. Bellaha