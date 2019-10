Journée de sensibilisation sur le cancer du sein : Le dépistage précoce assure une guérison à 80%

Le cancer du sein fait des ravages avec 3.500 décès par an et une moyenne de 10 femmes qui décèdent/jour. Y a de quoi s’inquiéter ! La lutte contre le cancer du sein est un défi à relever. C’est une maladie, à dire même un phénomène qui touche tout l’entourage, pas uniquement la malade elle-même. C’est l’affaire de tous.

Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers chez la gent féminine. On estime qu’une femme sur 11 peut être touchée par ce cancer. Très rarement cependant, le cancer du sein peut toucher aussi les hommes, avec seulement 1 % des cas. L’Algérie a enregistré rien que 14.000 cas de cancer de seins chez les femmes, pour l’année 2018. C’est ce qui nous a été révélé, hier, par la spécialiste en oncologie, Donceur Tarouadada Samira, en marge de la tenue, d’une journée portes ouvertes d’information et de sensibilisation sur le cancer du sein sur la santé, qui a été organisée samedi au Jardin d’essai d’El Hamma par le bureau de la wilaya d’Alger de l’association El Fadjr, et la radio El Bahdja.

À cette occasion, le directeur du Jardin d’essai d’El Hamma, Boulahia Abdelkim, nous a précisé, que l’espace du jardin «répondra toujours favorable» à chaque fois qu’il est sollicité pour ce genre d’activités qui porte avantage à la société. «Nous accompagnons toutes les associations qui n’ont pas de moyens, pourvu que le but soit de servir le citoyen et son bien être», a-t-il indiqué.

Pour sa part la directrice de la radio

El Bahdja, Mme Ratiba Slimani, qui est aussi une journaliste professionnelle, et qui connait très bien l’importance de la sensibilisation et de la communication, témoigne sur l’importance et l’appui des médias (journaux, télévision et radio) dans les opérations de sensibilisation du grand public concernant des sujets sensibles, tel que celui du cancer du sein. «Cela fait partie des traditions de la radio algérienne et des tâches des radios de proximités d’instaurer l’éveil sur des sujets qui ont attrait à la vie quotidienne, sociale et aussi le bien être du citoyen», précise telle, en soulignant que c’est une occasion de sensibiliser les femmes d’aller faire un dépistage du cancer du sein ».



Définition du cancer du sein



Cette dernière a commencé par définir le cancer en lui même, en disant que c’est une maladie de la cellule qui a été le lieu de plusieurs modifications. Devenue anormale, elle se met à se multiplier de façon incontrôlable et anarchique et finit par former une masse que l’on appelle tumeur maligne.

Cette cellule cancéreuse peut se propager parfois dans d’autres parties du corps et former une autre tumeur qu’on appelle métastase, un groupe de cellules qui se détachent de la tumeur initiale, passent dans les vaisseaux sanguins ou lymphatiques et s’implantent dans d’autres parties du corps.

L’existence du service de sénologie a permis de multiplier par trois la prise en charge du nombre de cancers du sein opérables. C’est un cancer qui touche également les hommes (rare). Certaines femmes atteintes d’un cancer du sein cherchent à un moment de leur maladie à savoir pourquoi elles ont développé un cancer du sein.



Les types de cancer



On distingue plusieurs types de cancers du sein. Les deux plus fréquents sont le cancer non invasif qui se forme à l’intérieur des canaux de lactation du sein et le cancer invasif qui touche les tissus autour de ces canaux. Ce dernier a plus de risque de s’étendre dans le sein et à d’autres organes s’il n’est pas pris en charge rapidement. Dans tous les cas, dépisté tôt, le cancer du sein se soigne très bien et il n’est forcément nécessaire d’enlever tout le sein atteint.



Les facteurs de risque de cette maladie



S’agissant des facteurs de risque, la spécialiste nous a expliqué qu’il existe deux types de facteurs : hormonaux d’abord, que sont l’âge, facteur important, l’âge de la monarchie (premières règles) qui a avancé à 11 ans, l’âge de la ménopause qui a reculé à 55 ans, ce qui a provoqué un élargissement de la fenêtre œstrogénique, ce qui est considéré comme un facteur de risque non négligeable. Plus l’intervalle entre les premières règles et la ménopause est long, plus le risque est élevé.

Outre cela, il y a l’âge du mariage qui a reculé à 40 ans ; l’indice de fécondité qui a chuté de manière très importante (deux enfants par couple) -plus l’âge de la première grossesse menée à terme est tardif, plus le risque du cancer du sein est élevé ; l’obésité : l’alimentation riche en graisses et pauvre en fibres constitue un risque, les sucres raffinés, le tabac. Enfin, la contraception orale et le traitement substitutif de la ménopause. Selo, ce médecin, le risque du cancer du sein lié à la prise de contraceptifs oraux n’a pas été prouvé par les nombreuses études effectuées sur le sujet. Seulement le doute subsiste pour les femmes qui ont commencé très tôt une contraception orale et qui l’ont maintenue de nombreuses années sans interruption.

Mme Tarouadada donne ensuite des explications sur les facteurs génétiques. Le cancer du sein se présente sous deux aspects, un aspect sporadique (90% des cas) et un aspect génétique (5 à 10%). Le dépistage précoce assure une guérison à 80%. C’est aussi une maladie chronique au même titre que l’hypertension artérielle, le diabète… L’avantage de cette maladie selon le docteur Tarouadada, est «le pouvoir de guériso» grace à un dépistage précoce de la maladie. «Le dépistage par mammographie se fait à l’âge de 40 ans et permet de soigner la malade soigneusement si elle en est à son premier stade, avec moins d’effet secondaire, moins de traitement connu pour les traitement lourds : chimiothérapie et radiothérapie», précise-t-elle en soulignant que le taux de guérison peut atteindre les 80%. Une connaissance précoce de la maladie peut vous sauver la vie. «Le dépistage se fait automatiquement à l’âge de 40 ans même si on a pas la maladie», insiste-t-elle en ajoutant toutefois que le «premier but de la sensibilisation porte en premier lieu sur la sensibilisation de l’importance du dépistage qui assure le contrôle de la maladie avant qu’elle se dégénère» dira-t-elle.



Une maladie non contagieuse



À la question de contagion du cancer du sein, sa réponse est négative. Revenant sur les symptômes, le docteur généraliste, Mouloud Dalila, a avancé qu’en raison de sa situation anatomique, le sein est facile à palper et une anomalie est rapidement détectée.

Dans la plupart des cas, ce cancer se manifeste par une boule, déformation du sein, plus ombilication du mamelon, écoulement sanglant, séreux ou séreux sanglant, rougeur, eczéma du mamelon, œdème.

Quant au traitement, on fait appel à la chirurgie, à la radiothérapie, à la chimiothérapie, à l’hormonothérapie, ou encore à une association d’une ou de plusieurs modalités thérapeutiques. Il faut savoir, a-t-elle ajouté, que si l’ablation du sein est nécessaire, il est souvent possible d’envisager la reconstruction mammaire par une intervention chirurgicale plastique. Mais le dépistage précoce évite d’arriver à des stades avancés.



L’abandon subi des femmes atteintes d’un cancer du sein par leur mari



Difficile de parler de cancer du sein en Algérie, car ce qui touche aux choses «intimes» est généralement tabou. Les femmes considèrent leur maladie comme «honteuse» par ce qu’elle leur fait perdre la stabilité familiale, l’estime de soi et de l’autre, l’appui, l’assurance… Comme si l’épreuve du cancer du sein n’était pas suffisamment traumatisante, le rejet dont sont victimes des centaines de femmes algériennes, frappées durement par la maladie, de la part de leur époux est une source supplémentaire d’accablement, les laissant seules, humiliées et désemparées au moment où elles auraient le plus besoin d’être entourées, comme il nous été témoigné par le docteur Mouloud Dalila, qui déplore le rejet des hommes ou plus précisément des époux une fois que la femme est atteinte d’un cancer. «Le cancer du sein n’est pas transmissible. Les maris n’ont rien à craindre», regrette-t elle en précisant que cette maladie est «tabou» en Algérie.

Parfois, poursuit-elle les malades refusent même d'en parler à leurs maris ou même à d’autres membres de la famille. «C’est la peur d’être rejetées qui les obligent à garder le silence. Des centaines d’Algériennes sont abandonnées par leur mari après un cancer du sein», nous confirme Mme Hafian Nadjia, membre de l’association «El Fadjr» d’aide aux personnes atteintes de cancer du sein. «Elles sont rejetées au moment où elles doivent affronter le traumatisme de l’opération et de lourds traitements, certaines sombrent même dans la dépression. D’autres encore se retrouvent dans des centres d’accueil car elles n’ont nulle part où aller», précise-t-elle sur un ton indigné. Elle nous a donné l’exemple de l’une de ses cousines, atteinte de cette maladie, dont le mari à choisi de quitter au lieu de la soutenir.

Alors que le sentiment de honte s’ajoute à l’angoisse de subir une ablation du sein, une chimiothérapie pénible, entraînant une perte de cheveux inéluctable, qui sont vécues comme une défiguration de leur féminité, ces épouses sont abandonnées à leur triste sort par des hommes lâches et méprisables.

Parmi les témoignages recueillis par Adada Hamida, les dizaines de cas qui visitent l’association, des femmes dont le mari s’est empressé de demander le divorce, la garde de leur enfant et de vider le compte en banque, alors même qu’elles étaient alitées dans un lit d’hôpital, font partie des plus tristement édifiants.

Kafia Ait Allouache