Crise à Hongkong : mise en garde contre toute tentative de division

Le président chinois, Xi Jinping, a déclaré, hier, que «toute personne qui tentera de diviser la Chine sera écrasée», et que «toute force extérieure soutenant de telles tentatives serait considérée comme illusoire par le peuple chinois». S'exprimant, lors de son entretien avec le premier ministre népalais, K.P. Sharma Oli, à Katmandou, le président chinois a affirmé que «toute personne qui tentera de diviser la Chine sera écrasée». Il a ajouté, dans le même sillage, que «toute force extérieure soutenant de telles tentatives serait considérée comme illusoire par le peuple chinois». De son côté, le Premier ministre népalais, K.P. Sharma Oli, a assuré que son pays soutenait fermement la Chine dans sa défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, et qu'il respectait la politique d'une seule Chine.

«Le Népal n'autorisera aucune force à user de son territoire pour des activités séparatistes contre la Chine», a-t-il ajouté. Les déclarations du président chinois surviennent dans le contexte de la crise qui secoue la province de Hong Kong. La région semi-autonome du sud de la Chine est, depuis quatre mois, le théâtre de manifestations et d'actions quasi quotidiennes qui ont encore dégénéré, ces derniers jours, en des affrontements entre policiers et radicaux, lesquels se sont en outre livrés à des actes généralisés de vandalisme.

Des groupes radicaux s'en sont pris aux sièges des institutions de l'État, à des stations du métro et à l'aéroport international, au point de perturber sérieusement le fonctionnement des transports et de nombre de lieux de commerces et les entreprises liées à la Chine continentale.