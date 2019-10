Sommet Russie – Afrique du 22 au 24 octobre 19 : Un 1er rendez-vous à ne pas rater

Dans moins de dix jours se tiendra, à Sotchi, la première édition du sommet Russie-Afrique. Il aura lieu du 22 au 24 octobre dans la station balnéaire. Il y a lieu de relever que la Russie est en retard par apport aux autres puissances qui, elles, ont déjà dans leur agenda la tenue d’un tel rendez-vous. Le Japon, lui, en est à sa 7ème TICAD (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique). Elle a été inaugurée en 1993 afin de promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires dans le domaine du développement. Plus encore, la Chine, la Turquie, l’Union Européenne ont également pour tradition de réunir les chefs d’Etats et de gouvernements africains pour discuter politique et affaires. Désormais la Russie aussi. D’autant qu’en Afrique, où la Russie dispose d’un solide réseau d’ambassades, le président Vladimir Poutine veut rattraper le temps perdu et reconquérir un continent où son pays est censé compter beaucoup de pays amis. C’est pourquoi le sommet de Sotchi a été minutieusement préparé. Les organisateurs n’attendent pas moins de dix mille personnes, parmi lesquelles une pléiade d’hommes d’affaires. En effet, en marge des travaux du sommet, un forum économique est prévu les 23 et 24 octobre. Selon la présidence russe, il réunira des responsables russes et africains et des représentants des de grandes entreprises économiques. Cet évènement, a assuré la même source, sera couronné par la signature d’un nombre important d’accords dans les domaines du commerce, de l’économie et de l’investissement. Trente-cinq pays, dont certains devraient être représentés par leurs dirigeants, auraient déjà confirmé leur participation. L’Algérie sera présente. Le rapport «Russie-Afrique. Une vision commune à l’horizon 2030» sera présenté et servira de base aux discussions futures. Car à en croire Mikhaïl Bogdanov, l’envoyé spécial de Poutine pour le Moyen-Orient et l’Afrique, l’enthousiasme est tel que ce sommet, loin de rester une expérience unique, aura lieu à l’avenir « tous les deux ou trois ans «. Selon l’agence russe Tass, le sommet est destiné à rechercher « les meilleurs moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux parties «. Plus précise, la même source a indiqué que cette conférence traitera, notamment, « du développement des liens unissant la Russie et le continent africain dans les domaines politique, économique ainsi que culturel et devra constituer une plate-forme de débat autour des différents défis actuels dans le monde et la recherche de renforcer la stabilité régionale «. Une déclaration politique sur l’état et les perspectives des relations et de la coopération entre la Russie et les pays africains sera signée à cette occasion, selon le Kremlin.

Dans un message adressé aux participants au forum économique, le Président russe a souligné qu’» aujourd’hui, les États africains s’engagent sur la voie du développement socioéconomique et scientifique et technique et jouent un rôle important dans les affaires internationales. Dans le cadre de l’Union africaine, ainsi que de diverses structures régionales et sous-régionales du continent, des processus d’intégration mutuellement bénéfiques sont en train d’être mis en place «. Vladimir Poutine a également rappelé que «les relations russo-africaines, traditionnellement amicales et proches des partenaires, se sont intensifiées de manière significative ces dernières années… Des tendances positives ont été observées dans les chiffres d’affaires et les flux d’investissement, et des projets communs sont en cours de développement dans les industries extractives, l’agriculture, les soins de santé et l’éducation «. L’Afrique, qui se sait de plus en plus courtisée par les puissances mondiales, doit mettre à profit ses nombreux atouts pour que les partenariats qui seront engagés soient du gagnant-gagnant. « Le continent africain va être un terrain de jeu, économique et stratégique du monde dans les années à venir, c’est à nous de savoir faire les choses. Il nous faut nous organiser en conséquence «, a souligné, à juste titre, un député africain.

N. Kerraz