Malgré les mises en garde internationales : Erdogan persiste

La décision prise par certains pays européens de cesser leurs ventes d'armes à la Turquie ne suffira pas à stopper son opération en Syrie, a déclaré hier le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Depuis que nous avons lancé notre opération, nous faisons face à des menaces de sanctions économiques ou d'embargos sur les armes. Ceux qui pensent pouvoir nous contraindre à reculer avec ces menaces se trompent», a dit M. Erdogan lors d'un discours à Istanbul. Samedi, la France et l'Allemagne avaient annoncé qu'elles stoppaient les ventes d'armes «susceptibles d'être utilisées» par Ankara dans le cadre de son offensive dans le nord-est de la Syrie contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG).

Le président turc a, par ailleurs, rejeté les «offres de ceux qui proposent une médiation» entre la Turquie et les YPG. «Quand avez-vous vu un Etat s'asseoir à la table d'une organisation terroriste ?», a lancé M. Erdogan. L'opération contre les YPG vise, selon Ankara, à mettre en place une «zone de sécurité» séparant la frontière turque des territoires contrôlés par la milice kurde et susceptible d'accueillir une partie des 3,6 millions de Syriens, actuellement réfugiés en Turquie. M. Erdogan a déclaré que cette «zone de sécurité» serait profonde de «30 à 35 km» et s'étirerait, à terme, du fleuve Euphrate à la frontière irakienne, soit une longueur de 480 km. L'offensive turque se poursuivait hier au cinquième jour depuis son déclenchement sur fond de large condamnation internationale appelant Ankara à cesser ses opérations militaires alors que la situation humanitaire se dégrade de plus en plus. Les forces turques ont annoncé hier la poursuite des opérations militaires engagées. Selon le premier bilan communiqué par des sources locales, les affrontements ont provoqué la mort de plus de 150 personnes, dont une cinquantaine de civils et l'exode de plus de 130.000. Sur le terrain, les forces turques semblent trouver des difficultés pour avancer, notamment près de Tal Abyad, où de «violents combats» se déroulent dans la localité de Suluk.

Un responsable des Forces démocratiques syriennes (FDS), principale coalition de combattants kurdes et arabes qui contrôle de vastes régions dans le nord et le nord-est syrien, a confirmé ces combats précisant que la défense turque a eu recours à des raids aériens ayant visé cette localité. «Les militaires turcs essayent d'en prendre le contrôle, mais il y a de violents affrontements avec nos forces», a fait savoir le responsable du FDS. Sur un autre front, à Ras al-Aïn, les forces kurdes ont fait reculer également les militaires turcs et leurs supplétifs syriens.

Conséquence de cette offensive, le nombre de déplacés pourrait atteindre 400.000 personnes, a alerté encore le Bureau de l'ONU n'écartant pas aussi des besoins importants en aide humanitaire et médicale.

A ce propos, le général-major Alexei Bakin, chef du centre de réconciliation des parties en conflit en Syrie, a évoqué une «dégradation de la situation humanitaire», particulièrement dans la région d'al-Hassaka, située dans le nord-est de la Syrie, près de la frontière.

Face à la poursuite de l'offensive turque, la Ligue arabe a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir pour mettre fin à l'intervention militaire d'Ankara contre la Syrie et à préserver son intégrité territoriale. Dans une déclaration adoptée samedi soir à l'issue de la réunion d'urgence des ministres arabes des Affaires étrangères, tenue au Caire, la Ligue arabe a appelé à la fin de l'agression turque dans le nord-est de la Syrie, accusant la Turquie de la propagation du terrorisme après son agression contre la Syrie.

Les chefs de la diplomatie des Etats membres de la Ligue arabe ont demandé, en outre, le retrait immédiat des forces turques et sans conditions de tout le territoire syrien, n'excluant pas la prise de mesures diplomatiques, économiques et militaires contre Ankara.

