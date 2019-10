Second tour de la Présidentielle en Tunisie : Pour une nouvelle ère

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Baffoun, a affirmé, hier, que le vote pour le deuxième tour de la présidentielle se déroule dans des conditions normales dans toutes les régions du pays.

S’exprimant lors d’une première conférence de presse tenue au Centre des médias, au Palais des congrès à Tunis, M. Baffoun, cité par l'agence TAP, a déclaré que le vote pour le deuxième tour de la présidentielle se déroule dans des conditions normales dans toutes les régions du pays. Il a ajouté que l’ISIE a réservé 13.000 bureaux de vote répartis sur 4.567 centres dans le pays et 384 bureaux dans 303 centres de vote dans 6 circonscriptions à l’étranger. Le nombre d’électeurs est de 7,74 millions électeurs en Tunisie et à l'étranger, 49% femmes et 51% hommes. Plus de 18.000 observateurs de la société civile, dont 700 venus de l’étranger, suivront le déroulement du scrutin. S'agissant du taux de participation enregistré, il a fait état d'une nette amélioration, dans plusieurs régions du pays, notamment par rapport au premier tour du 15 septembre. Les deux candidats Kais Saied et Nabil Karoui ont voté dans la matinée. A sa sortie du bureau de vote, Kais Saied a appelé les Tunisiennes et les Tunisiens à continuer sur la voix de construction d'une nouvelle histoire du pays. De son côté, le candidat Nabil Karoui, président du parti Qalb Tounès, a exhorté les citoyens à voter massivement estimant que cette journée marque un tournant dans l'histoire du pays et sera décisive pour l'avenir de la Tunisie dans les cinq prochaines années.



Un taux de participation de 39,2%



Le taux de participation au second tour de la présidentielle anticipée en Tunisie a atteint 39,2% à l'intérieur du pays et 19,8% à l'étranger jusqu'à 15h30, a fait part le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Baffoun, au cours d'une conférence de presse animée au centre international des médias. Le taux de participation le plus élevé, selon les chiffres officiels de l'ISIE, a été enregistré dans la circonscription de Kebili, dans le sud-ouest du pays, soit 46,1%, tandis que le taux le plus faible a été observé dans la circonscription de Beja (Nord-Ouest), soit 30,1%. Aux alentours de 11h45, un taux de participation de 17,8% a été enregistré en Tunisie et 14,7 % a l'étranger.

À l'étranger, dont le scrutin a démarré, vendredi, dans les six circonscriptions, un total de 76.362 électeurs ont participé au vote, ce qui constitue un taux de participation de l'ordre de 19,8%, dont 35% pour les femmes. «Les Tunisiens ont fait preuve d'un sérieux sens de responsabilité à l'égard de leur patrie», a souligné M. Baffoun. Le vote pour le deuxième tour va se poursuivre jusqu'à 18 h. Les observateurs tablent sur un taux de participation supérieur à 50%. Lors du premier tour, le 15 septembre, un taux de participation de 49,2% a été enregistré en Tunisie et 19,2% à l'étranger.



Faible taux de participation de la diaspora



Le faible taux de participation des Tunisiens à l'étranger, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, préoccupe au plus haut point la Haute instance indépendante pour les élections(ISIE), a fait savoir, hier, Nabil Azizi, membre de l'ISIE, lors d'une conférence de presse, précisant que le taux de participation n'a pas dépassé les 14,7% jusqu'à 11h45. Le coût de l'organisation des législatives et des élections présidentielles aux premier et deuxième tours à l'étranger s'est élevé à 8 millions de dinars, a rappelé M. Azizi.

«La Tunisie était un pays pionnier dans l'implication de son diaspora dans le rendez-vous électoral, en comparaison avec des pays ayant une longue expérience démocratique. En fait, la communauté tunisienne vivant à l'étranger a participé au processus de vote aux élections depuis 2011, alors que la France n'a entamé ce processus qu'en 2012», a-t-il noté. Il a appelé, dans ce cadre, à l’impératif de renforcer l’effort de communication, en sensibilisant les Tunisiens à l’impératif de prendre part à ce rendez-vous électoral. Le taux de participation de la diaspora, lors du premier tour, était de 19,7%. Lors des législatives, un taux de 16,9% a été enregistré.



Les observateurs de l’UGTT, présents dans les centres de vote



Les observateurs de l’Union générale tunisienne du travail sont présents dans tous les centres et bureaux de vote, à travers tout le pays, a affirmé, hier, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, réfutant les rumeurs affirmant le retrait des observateurs de l'UGTT dans nombre de centres de vote.

Plusieurs informations ont été relayées dès les premières heures de la matinée sur les réseaux sociaux annonçant le retrait des observateurs de l’UGTT, au deuxième tour de l’élection présidentielle. «Le nombre d’observateurs a, relativement, diminué par rapport aux élections précédentes, et ce en fonction du nombre de candidats», a précisé, toutefois, le SG de l’UGTT.