Affirmation de l’identité nationale : Le rôle de la chanson kabyle et berbère

Le rôle de la chanson kabyle et berbère dans l’affirmation de l’identité nationale a été mis en exergue, hier à Tizi Ouzou, à l’ouverture du premier colloque international sur le développement et la réalité de cette chanson, organisé par l’université Mouloud-Mammeri. Les intervenants de la première journée ont souligné le rapport «entre l’identité et la chanson» et l’apport de cette dernière dans la prise de conscience et la quête de l’identité qui est «une dynamique historique et un processus complexe de longue haleine». Le docteur Moussa Imarazène, de l’UMMTO, a observé, dans sa communication, que «la chanson kabyle a été un moyen d’affirmation de l’identité, individuelle et collective, depuis la nuit des temps, et a contribué à refléter le vécu des populations de la région à travers différentes étapes de son histoire, mais aussi à refléter la réalité sociale chantée par tous les poètes, hommes et femmes». Elle a aussi été, a-t-il ajouté, «un exutoire des frustrations vécues par l’individu au sein de la société, notamment les femmes, auxquelles elle a permis de transcender le regard de la société sur elles et de s’affirmer à travers leurs chants». Et c’est «tout naturellement», a estimé Imarazène, que celle-ci «se soit transformée, à partir de la période coloniale, en un outil de la lutte politique porteur de conscience». Pour sa part, Hassina Khedouci, enseignante au département de langue et culture amazighes de la même université, a souligné, lors de son intervention, «la profondeur de la chanson kabyle, à travers des textes sensés et significatifs ayant pour thème récurrent l’identité qui est une quête complexe». La chanson kabyle s’est, également, «illustrée par son influence sur d’autres régions et populations», a souligné, de son côté, Zizaoui Abdelmotleb, de l’université de Marrakech, qui a parlé de «la forte influence de la chanson kabyle sur la société marocaine dans la région du Sud-Est». Une influence qui s’est concrétisée, a-t-il expliqué, par «la traduction et l’adaptation de plusieurs chansons kabyles aux dialectes locaux, dont Berrouaghia, du groupe Ideflawen, très célèbre dans cette région».