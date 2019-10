11e festival international de la musique symphonique : Six jours tout en symphonie

«Je déclare officiellement l’ouverture de la 11e édition du festival culturel international de la musique symphonique.» C’est ainsi que le commissaire de ce festival international, M. Abdelkader Bouazara, a donné le coup d’envoi, samedi soir, de ce rendez-vous culturel, devenu incontournable.

En effet, l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah abrite depuis samedi dernier, et ce, jusqu’au 17 du mois en cours les festivités de la 11e édition du festival international de la musique symphonique en accueillant 16 pays internationaux, venus participer à ce rendez-vous culturel incontournable placé sous le signe : «Les jeunes fêtent la musique». Dans son allocution d’ouverture, le commissaire du festival international de la musique symphonique, M. Abdelkader Bouazara, qui s’est félicité de cette nouvelle édition, a souligné : «Nous donnons un coup de jeune au festival… place aux jeunes qui représentent notre future et notre avenir.» Dans cette optique, il a exprimé sa satisfaction quant à cet évènement qui, selon lui, «a sa place au sein de la sphère mondiale de la grande musique». M. Bouazara a estimé que ce brassage de nations et de cultures ainsi que de musique est le «seul langage» qui peut réunir toutes les nations. Le premier responsable du commissariat du festival international de la musique symphonique a, par ailleurs, salué le public fidèle qui ne cesse de grandir. L’Algérie, étant le pays organisateur, a choisi l’Egypte comme invité d’honneur à cette nouvelle édition de ce festival culturel, devenu le carrefour de la musique symphonique. Le coup d’envoi de ce festival a eu lieu dans la soirée de samedi dernier devant une salle archicomble. Le la du festival a été donné par l’orchestre symphonique, les voix étoffées de la suisso-cubaine Ana Hasler et du jeune algérien Imad Eddine Eddouh, ainsi que la chorale «Ranime», sous la direction de Wieme Benamar Hammouda. Un riche programme d’une vingtaine de pièces de genres différents a été préparé pour la soirée inaugurale, rendu par la soixantaine de musiciens de l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, sous la direction de Lotfi Saïdi, qui a donné le la en ouverture avec «Cavalerie légère» de Franz Van Suppé (1819-1895), pour enchainer avec «Arlésienne-suite No2» et «Toreador» de Georges Bizet (1838-1875) et «Danse No8» d'Antonin Leopold Dvorak (1841-1904). Dans la deuxième partie du spectacle, la mezzo-soprano suisso-cubaine Ana Hasler, chaleureusement saluée par la foule de l’Opéra d’Alger, a entonné, avec une voix suave à la tessiture large, les pièces «Habanera» de Georges Bizet, «Con tepartito» Time To Say Good bye» de Francesco Sartori (1957) et «Voichesapete» de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), pour finir son numéro en beauté avec une chanson kabyle «Al khir Inou», célèbre pièce du grand chanteur algérien d’expression kabyle Idir. Le jeune ténor algérien Imad Eddine Eddouh a, pour sa part, émerveillé le public connaisseur avec sa voix imposée, en interprétant «Surdato Nnammurato» d’Enrico Cannio (1874-1949), avant de se produire avec Ana Hasler dans un duo envoutant dans «La Traviatta Brindisi» de Giuseppe Verdi (1813-1901), longuement salué par un tonner d’applaudissement. En troisième partie de ce magnifique spectacle inaugural, l’ensemble «Ranime», dirigé par Wieme Benamar Hammouda, a interprété un florilège de pièces du terroir de la musique algérienne, arrangées par la cheffe de chœurs. «Mosaïque Gnawie», «Goumari», «Sidi Maâmar», tels sont, entres autres, les titres interprétés par ces quarantaine de choristes qui ont subjugué l’assistance. Distingués dans des solos mélodiques, les jeunes Amrane Lounas et Nour El Houda Ghenoumat ont étaient, eux aussi, très applaudis par le public avant de céder la scène à la chorale d’enfants de l’Ecole de musique «Encre et Pastel Crescendo» de Ouled Fayet qui ont entonné, dans des habits traditionnels, «Viva Tutte le vwezzose» de Felice Giardini (1716-1796) et «Adiemussongs» de Karl Jekins (1944). Le maestro, qui a pris part au festival depuis son lancement comme violoniste, a fusionné d’une baguette de grands chefs d’orchestre les deux ensembles algériens pour clore la soirée inaugurale en apothéose, interprétant des pièces arabo-andalouses et de musique mondiale avec les titres «Lamma bada yatathanna», «Ya man malakaniabda» et «The Song of Spirit» de K. Jekins. Ainsi le festival international de la musique symphonique donne rendez-vous aux amoureux de ce genre musical pour un voyage mélodique chaque soir avec les pays fidèles à travers un riche programme varié pour chaque soirée.

Sihem Oubraham