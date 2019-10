Judo, Mondiaux-2019 des vétérans : Bouhella et Yagoubi en bronze

Les judokas, Hafid Bouhella (-81 kg/M4) et Noureddine Yagoubi (-81 kg/M4), ont bonifié la moisson algérienne de deux médailles de bronze aux Mondiaux-2019 des vétérans, qui se sont déroulés du 10 au 13 octobre à Marrakech (Maroc), au moment où leur compatriote Omar Rouibet s'est contenté de la 5e place chez les moins de 66 kilos (Catégorie M4). Les Verts portent ainsi leur capital à quatre médailles dans le décompte provisoire (2 argent et 2 bronze), après deux journées de compétition. En effet, un peu plus tôt dans la journée, Abdelkrim Rouibet (-66 kg/M3) et Lamri Rabah (-100 kg/M1) avaient offert à l'Algérie ses deux premières médailles dans cette compétition, et elles étaient toutes les deux en argent, au moment où Ishak Guellil s'était contenté de la 5e place chez les plus de 100 kilos (Catégorie M1). La sélection nationale (messieurs) a engagé neuf autres judokas dans cette compétition, à savoir Bettioui Djamel (-60 kg/M1), Benaïssa Djemil (-81 kg/M3), Rabie Kohli (-81 kg/M3), Zinou Boudaoud (-90 kg/M3), Saïdi Sofiane (+100 kg/M3), Tlili Kamel (90 kg/M5), Zaâbat Abdelhalim (-81 kg/M4), Abdelkrim Ben Brahim (-81 kg/M4) et Berchiche Yahia (-90 kg/M4). Au total, 850 judokas, représentant 48 pays ont participé à cet évènement. Avec 266 athlètes engagés, la France est sans conteste le pays le mieux représenté dans ces Mondiaux-2019 des vétérans, loin devant le Brésil (51) l'Italie (49) et la

Russie (44).