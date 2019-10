Voile, Championnat d’Afrique (5e et dernière journée) RSX : Hamza Bouras et Amina Berrichi valident leur billet pour les JO-2020

Les véliplanchistes algériens, Hamza Bouras et Amina Berrichi, ont validé ce samedi leur billet pour les Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo dans la spécialité RSX, lors de la 5e et dernière journée du championnat d'Afrique de voile, qualificatif au rendez-vous olympique. Bouras a remporté la dernière épreuve inscrite au programme de cette ultime journée «Medal Race», devant le Seychellois, John Marc Gardet, alors que son compatriote, Ramzi Boudjatit, a complété le podium. Bouras (32 ans), sociétaire du Amal Marsa, avait déjà pris part aux derniers JO-2016 disputés à Rio de Janeiro. De son côté, Amina Berrichi, a terminé sur la plus haute marche du podium, devançant l'Egyptienne, Cherifa Réda, et l'autre Algérienne, Katia Bellabès. En revanche, l'équipe nationale de voile n'aura aucun représentant dans la discipline Laser (Radial, Standard) aux JO-2020, après l'échec des athlètes algériens aux qualifications. Cinquante athlètes (hommes et femmes) de 9 pays ont pris part à cette compétition à savoir l'Algérie (organisateur), le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, les Seychelles, Maurice, la Tanzanie, le Mozambique et l'Angola. Pour rappel, l'Algérie abrite pour la deuxième fois consécutive le championnat d'Afrique de voile qualifiant aux Olympiades.