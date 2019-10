Piscine olympique d’Oran : Une nouvelle étude pour la réhabilitation

Les travaux de réhabilitation de la piscine olympique d’Oran, sise à M’dina J’dida, sont confrontés à des obstacles ayant poussé le wali à ordonner le lancement d’une nouvelle étude, a-t-on appris dimanche de la Direction locale de la jeunesse et des sports (DJS). Ces nouvelles études concerneront en particulier l’aménagement de la toiture, qui présente des infiltrations d’eau, ainsi que du bassin, a-t-on précisé. Cette infrastructure retenue parmi les équipements sportifs concernés par les compétitions de la 19e édition des Jeux méditerranéens qu'abritera Oran en 2021, a fait l’objet d’une visite d’inspection, vendredi passé, de la part du ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, en compagnie du nouveau wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, rappelle-t-on. Le chef de l’exécutif de la wilaya avait pour l’occasion clairement fait part de son mécontentement de la cadence ainsi que de la qualité des travaux engagés jusque-là, avant d’instruire le nouveau responsable de la DJS, Yacine Siafi, de prendre en charge le dossier de cette importante infrastructure dans les meilleurs délais. Plusieurs opérations de réhabilitation ont été lancées au niveau de cette piscine et concernent, entre autres, l’aménagement des vestiaires, douches, gradins et aménagement du bassin, pour un montant avoisinant les 63 millions de DA. Les travaux dans ce lot ont démarré effectivement en septembre 2018, et devront s’étaler sur 10 mois, alors que le taux de leur avancement est estimé à 40%. Il est également question d’un aménagement extérieur et la construction d’un mur de clôture, un lot dont les travaux n’ont pas encore été lancés vu qu’une procédure de résiliation du contrat avec l’entreprise ayant remporté ce marché de l’ordre de 10 millions DA a été lancée.

Les délais assignés pour l’achèvement des travaux de ce lot sont 10 mois. La plus importante opération dans ce projet de réhabilitation a trait à la rénovation du système chaufferie et régénération des eaux, une opération devant coûter 19 millions DA pour un délai d’exécution de deux mois, mais les travaux n’ont pas encore été lancés, a-t-on précisé de même source. À souligner que le taux global d’avancement physique de réhabilitation de la piscine olympique est estimé à 40%, alors que l’on prévoit sa réception en juin 2020, selon la fiche technique du projet.