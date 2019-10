Natation : L’Américain, Conor Dwyer, suspendu pendant 20 mois pour dopage

L'Agence antidopage des Etats-Unis (Usada) a annoncé que le nageur américain, Conor Dwyer, double médaillé d'or olympique, a été suspendu 20 mois pour dopage, après la découverte de testostérone dans son organisme. L'Usada avait initialement réclamé une suspension de quatre ans après que Dwyer a été testé positif lors de contrôles antidopages hors compétition, réalisés les 15 et 27 novembre et le 20 décembre 2018. Mais un panel indépendant de trois juges de la commission d'arbitrage a estimé qu'une suspension de 20 mois était plus appropriée dans la mesure où le nageur n'avait fait que suivre un traitement sur des conseils médicaux extérieurs. Selon ce panel, Dwyer «pensait qu'il s'agissait d'un traitement relatif à son bien-être psychologique et qu'il n'y aurait aucune conséquence sur ses performances sportives, selon la manière dont les choses lui avaient été présentées». La commission d'arbitrage a estimé que le nageur avait «été crédible dans son témoignage en affirmant qu'il croyait ce qu'on lui avait dit». «La question de savoir si cette croyance erronée est ou pas appropriée pour un athlète olympique expérimenté et bénéficiant de connaissances antidopages approfondies n'est pas la norme qui s'applique sur ces questions», a-t-elle jugé.

La suspension de Dwyer, qui a remporté les médailles d'or au relais aux Jeux olympiques de Londres de 2010 et aux Jeux de 2016 à Rio, ainsi que le bronze au 200 m nage libre à Rio, remonte au 21 décembre 2018, date à laquelle une suspension provisoire lui avait été imposée dans l'attente de l'arbitrage. Il s'était retiré de l'équipe américaine pour les Mondiaux-2019 et ne pourra pas participer aux épreuves qualificatives pour les Jeux olympiques de Tokyo-2020 dans la mesure où sa suspension prendra fin en août prochain.