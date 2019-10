Entretien, Mohamed Benayad, président de l’USM Bel-Abbès : « nous espérons une amélioration »

Rencontré, ce samedi à Sidi Bel-Abbès, le premier responsable d’El-Khadra nous a fait part de la situation du club et demande surtout la mobilisation de tous les amoureux de l’USMBA, pour assurer un avenir serein à l’équipe phare de la Mekerra.

El Moudjahid : Vos joueurs étaient sur le point d’entamer une grève samedi dernier pour réclamer la régularisation de leur situation financière, avant que vous n’interveniez pour les en dissuader…

Mohamed Benayad : C’est exact ! Avant l’entame de la séance d’entrainement de samedi après-midi, je me suis déplacé au stade pour discuter avec nos joueurs pour les convaincre d’éviter d’avoir recours à la grève. Mon discours a été bien compris par les joueurs, qui se sont finalement montrés sages et compréhensifs. Ils nous font confiance et je tiens à les en remercier.



Comment êtes-vous parvenu à les convaincre et que leur avez-vous promis ?

C’est très simple. J’ai tenu un langage clair et sincère. Je n’ai pas pour habitude de donner des promesses que je ne tiens pas. Mais, j’ai surtout tenu à les rassurer qu’on est en train d’œuvrer pour régler progressivement les problèmes auxquels l’USMBA est confrontée en raison du manque d’une manne financière suffisante, qui puisse nous permettre de gérer le club dans de meilleures conditions. J’ai fait savoir aux joueurs que nous sommes-là pour faire de notre mieux dans l’intérêt du club et que nous comprenions parfaitement leur réaction et leurs attentes. C’est normal qu’ils espèrent percevoir leur argent. Le football est leur gagne-pain et c’est légitime qu’ils demandent à être payés.



Y-a-t-il de réelles solutions pour améliorer la situation ?

Difficile à dire. Mais, on garde espoir que les choses s’améliorent au fur et à mesure. On fait le maximum dans ce sens. Je demande à toutes les bonnes volontés qui aiment l’USM Bel-Abbès, d’apporter leur contribution pour l’essor de ce club que les Belabessiens portent dans leur cœur. Je demande aussi à certains qui rodent autour du club sans lever le petit doigt pour le servir, d’avoir au moins la décence de nous laisser travailler dans la sérénité au lieu de jouer aux perturbateurs et aux fossoyeurs.



Vous avez accepté d’assumer une mission difficile à un moment où le club traverse une crise financière inquiétante, qui a poussé d’ailleurs presque une grande partie du riche effectif de la saison passée à quitter El-Khedra. Pourquoi ?

C’est dans les moments difficiles que l’on reconnait les siens, dit-on. L’USMBA est mon club de cœur. J’ai porté ses couleurs par le passé et en tant que Belabessien, je suis jaloux de mon club. Je ne pouvais lui tourner le dos. J’espère qu’on trouvera les solutions idoines pour une sortie de crise salutaire. Je demande encore une fois et je lance un appel pour la mobilisation de tous ceux qui pourront apporter leur pierre à l’édifice.



Les autorités locales ont-elles contribué pour aider le club ?

Je tiens sincèrement à remercier les autorités locales, le wali et le P/APC pour leur soutien. Toutefois, il faut trouver d’autres sources de financement pour améliorer la situation comme il se doit. On vient de recevoir un milliard de Sonatrach qui a fait bénéficier l’ensemble des équipes de la Ligue-1 du même montant. On espère que l’USMBA bénéficiera de l’apport d’une société nationale pour lui permettre de se restructurer sur des bases solides. On espère aussi que les instances sportives nationales actionneront le levier pour mettre en pratique l’idée de mettre en place une caisse de solidarité au profit des clubs, qui pourront à travers ce qui a été discuté avec la fédération, faire bénéficier chacun d’entre eux de la somme de 20 milliards de centimes. Soit une véritable bouffée d’oxygène qui nous permettra de mieux fonctionner en les difficiles circonstances actuelles.



On a appris que vous avez jusque-là avancé environ 5,4 milliards de votre propre argent au profit de l’USMBA…

C’est juste, je vous le confirme. En raison de la crise financière, je me devais de faire ce geste. Mais, je ne m’en vante pas. Toutefois, la situation est critique parce que les joueurs qui étaient-là la saison passée, doivent au club chacun selon, jusqu’à cinq à sept mois de salaire. Ce qui est énorme ! Je tiens à rendre hommage à nos joueurs qui se montrent patients avec nous. Mais, on espère faire ce qu’il faut dans la mesure du possible pour être à la hauteur de leur confiance.



Après un début de saison catastrophique, Bel-Abbès a enfin enchainé deux victoires et un match nul qui coïncident avec l’arrivée d’Abdelkader Iaiche à la tête de la barre technique. Êtes-vous optimiste pour la suite ?

Oui tout à fait, en souhaitant toutefois l’amélioration de la situation financière du club. Avec de meilleurs moyens, ce groupe peut réaliser de bonnes choses. Le potentiel existe bien à l’USMBA. Ce n’est pas par hasard que notre choix s’est porté sur Iaiche. Cela a été mûrement réfléchi. C’est le profil qui sied à notre vision des choses pour faire avancer notre équipe. Elle a entamé tardivement la préparation et seul un coach expérimenté, rationnel, rigoureux et qui maitrise les différents aspects du football, notamment celui lié à la préparation des joueurs, pour les remettre en bonne condition physique entre autres, nous était nécessaire Abddelkader Iaiche est le technicien que nous recherchions. Il a notre confiance et notre soutien pour accomplir tranquillement son travail. Tant que je suis à la tête du club, il sera-là. Inchallah, la bonne série qu’il a entamée avec l’équipe se poursuivra. On veut tous rendre le public belabessien heureux et fier de son équipe de toujours.



Qu’en est-il du projet de centre de formation de l’USMBA ?

L’assiette de terrain est à notre disposition. Notre projet de centre de formation est ficelé. J’informe donc que les travaux de réalisation de ce centre seront incessamment entamés, soit dans les tous prochains jours. C’est une excellente chose, surtout pour nos jeunes joueurs auxquels on veut assurer une bonne formation de base, pour leur permettre de constituer l’élite de demain qui défendra les couleurs de l’USMBA et ainsi instaurer une culture du club florissante.



Mohamed-Amine Azzouz