Euro-2020 : 168e sélection pour Ramos nouveau record d’Espagne

Le défenseur espagnol Sergio Ramos, aligné face à la Norvège en éliminatoires pour l'Euro-2020 (1-1), a fêté samedi sa 168e sélection sous le maillot de la "Roja", devenant le joueur comptant le plus d'apparitions avec l'équipe d'Espagne devant son ex-équipier Iker Casillas (167). Le capitaine du Real Madrid (33 ans) a été titularisé en défense centrale pour ce match de qualifications disputé à Oslo, quatorze ans après sa première sélection en 2005 lors d'un match amical contre la Chine (3-0). Et même si cette rencontre s'est achevée sur un nul concédé in extremis (1-1), avec au passage un carton jaune pour Ramos synonyme de suspension au prochain match, le défenseur a savouré le chemin parcouru depuis 14 ans. "Ce record est une belle récompense après tant d'années à prendre du plaisir ici, à être le joueur espagnol qui a le plus souvent porté ce maillot", a-t-il dit au micro de la télévision publique espagnole. "C'est une immense fierté. Je suis ému à chaque fois que j'enfile ce maillot, cela ne changera pas et j'espère continuer à le faire encore de nombreuses années." Membre de l'équipe d'Espagne championne du monde en 2010 et double championne d'Europe en 2008 et 2012, Ramos a hérité du brassard de capitaine de la "Roja" en 2016, date de la dernière convocation de Casillas (38 ans) en sélection.