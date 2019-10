Dans la lucarne : Les pelouses un « casse-tête »

Nous l’avions déjà affirmé, le football se joue sur des « tapis » afin d’éviter aux joueurs beaucoup de soucis physiques. Ce sport est trop exigeant et pousse ses acteurs à tout donner afin de pouvoir terminer dans les normes une rencontre donnée. Pratiquer son jeu favori, et de fortiori dans les grandes compétitions, ce n’est généralement pas évident. Le risque de blessures est élevé. Le joueur qui se blesse, dans la plupart des cas, perd sa place de titulaire après une longue période d’absence. Car le football est impitoyable et la concurrence entre les uns et les autres est, le moins que l’on puisse dire, implacable et sans merci. C’est pour cette raison que les joueurs évoluant dans les championnats européens ne veulent pas jouer sur des terrains où la pelouse est bosselée et surtout pleine de «crevasses» ou nids-de-poule, très dangereux pour les organismes fragiles. le 9 septembre dernier, notre équipe nationale avait choisi le stade du 5-Juillet pour jouer un match amical contre le Bénin qu’on avait remporté sur le score de 1 à 0. Dans d’autres conditions ou circonstances, on aurait réalisé un score plus ample. Comme la pelouse n’était pas au point à cause, peut-être, des dernières pluies qui avaient bien arrosé le terrain, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, avait décidé de changer de domiciliation pour le match amical de l’Algérie contre la république Démocratique du Congo (RDC). Il a préféré le stade de Blida (Mustapha-Tchaker). C’est le seul, avait-il dit, qui restait plus ou moins potable. Finalement, et après le déroulement de ce match amical sanctionné par un match nul d’un but partout, le sélectionneur national est revenu à la charge pour fustiger le manque manifeste de pelouses «jouables». Un appel qui a fait réagir le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, qui vient d’annoncer que «huit grands stades seront réhabilités et couverts de gazon naturel prochainement». C'est-à-dire que ce sujet relatif aux pelouses naturelles reste un souci pour tous et plus particulièrement l’Etat algérien par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il est vrai que beaucoup d’efforts ont été fournis dans ce domaine avec la construction de nombreux stades en gazon naturel. Néanmoins, les changements fréquents des responsables des différentes structures de gestion font que l’entretien, qui est un volet très important de ce problème, ne suit pas et occasionne bien de désagréments à nos pelouses. Pourtant, on avait prévu des «pépinières» pour le stade du 5-Juillet, pour ne citer que celui-ci, mais le fait que les responsables perdent leurs postes au moindre premier «pépin», fait que nos stades ne peuvent bénéficier du suivi et de l’entretien adéquats. Cette question mérite une vraie politique relative à la gestion des infrastructures sportives. C’est une question de taille !

Hamid Gharbi