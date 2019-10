Ligue 2 (8e journée) : Le Widad toujours en tête

La huitième journée du championnat de Ligue Deux, qui a connu la chute du leader et le semi-échec de son dauphin, a surtout été profitable à l’ASK.

La formation du Khroub, auteur d’une courte, mais précieuse victoire at home face à l’accrocheuse équipe de l’OM Arzew, un autre promu, retrouve le podium. L’unique réalisation de cette partie, assez serrée, est l’œuvre d’Attia, en seconde période (67’).

De son côté, le Widad de Tlemcen n’a pas réussi à venir à bout du nouveau promu, RCA. Les poulains du coach Abbas se sont inclinés par le score étriqué de 2 à 1, après avoir mené au score.

C’est en seconde période que la partie s’est jouée. Bougueche (56’) donne l’avantage aux visiteurs dans cette partie très disputée. Les joueurs du nouvel entraîneur de l’Arbâa, Bouhellel, sont revenus à la marque par l’intermédiaire de Kemoukh, avant qu’Amiri ne scelle le sort de la rencontre.

Les locaux arrachent une belle victoire, ainsi, après trois défaites consécutives. L’O Médéa a, de son côté, vu son élan stoppé net. Les joueurs de Hadjar ont été neutralisés chez eux par le Rapid de Relizane, venu en conquérant. Malgré le doublé de Kemouh (31’ et 43’), l’Olympique a été forcé au partage des points.

Les deux plus expérimentés des joueurs du RCR, Seguer (34’) et Bouazza (82’) sont les auteurs des réalisations des visiteurs. A noter que l’entraîneur de l’OM a beaucoup contesté le penalty accordé à l’adversaire par l’arbitre Abid Charef, en fin de partie. Par ailleurs, le DRB Tadjenanet, auteur d’un debut de saison tonitruant, perd du terrain.

Le Difâa, qui a enregistré le départ de Zeghdoud de la barre technique la semaine dernière, s’est incliné à domicile face au voisin, le MC El Eulma. Boussif (35’) est l’auteur de l’unique but de cette rencontre marquée par l’engagement physique et l’agressivité dans le jeu.

A noter que la direction du DRBT a déjà trouvé un remplaçant à Zeghdoud. Il s’agit du technicien tunisien Lotfi Djebara.

La JSM Skikada réalise, quant à elle, un joli bond au classement. Auteur d’un succès sans appel à domicile face au Mouloudia de Saida (3-1), la formation de Skikda pointe désormais au pied du podium. Après avoir regagné les vestiaires à la pause avec le score d’un but partout, les locaux ont fait le nécessaire en seconde période grâce au doublé de Zahzouh (65’ et 89’).

Dans le bas du tableau, la lanterne rouge ne parvient toujours pas à enregistrer son premier succès de la saison. Les choses vont de plus en plus mal pour l’USM Harrach, forcée au partage des points à domicile par l’ASM Oran (0-0).

L’USM Annaba quitte par contre la zone de relégation au profit de sa victime du jour, ABS. Les Tuniques rouges bonoises se sont imposées par la plus petite des marges face à l’Amel Boussâada. L’unique réalisation de cette rencontre très disputée est l’œuvre de Dif, qui a délivré les siens dans les dix dernières minutes. A noter que le derby de Béjaia entre le MOB et la JSMB a été reporté à une date ultérieure.

Redha M.