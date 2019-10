Salon des technologies et équipements dentaires : Encourager les investissements

Dentalgiers, le Salon international des technologies et équipements dentaires, ouvrira ses portes le 24 octobre prochain, au Palais de la culture Moufdi-Zakaria (Alger), et s’étalera sur trois jours.

Cette manifestation dédiée au secteur dentaire et ses professionnels s’annonce comme un carrefour « privilégié » des dentistes, a souligné la directrice générale de la société organisatrice, Krizalid’or, lors d’un point presse, animé hier.

Pour Amina Krimche, l’idée du salon est venue répondre à une « forte demande » des fournisseurs et des praticiens, et Dentalgiers s'affirme comme un carrefour « principal » en Algérie des technologies, de l'équipement et des produits dentaires.

« L’objectif de cet événement est de présenter une large variété de produits et d’équipements médico-dentaires en provenance de plusieurs pays, de faire connaître la production nationale et encourager les investissements dans ce créneau, d’offrir aux visiteurs professionnels un contact direct avec les experts délégués par les industriels et fabricants participant au salon et de faire découvrir les avancées de la recherche dans le domaine et les retombées bénéfiques », a-t-elle expliqué.

Pour sa première édition, Dentalgiers enregistre quelque 40 exposants nationaux et internationaux représentant pas moins de 130 firmes issues de 21 pays. La manifestation propose à la profession une « nouvelle » vision de la dentisterie, résolument « moderne » et tournée « vers l’avenir ».

Les organisateurs ont mis l’accent lors de cette première édition sur l’animation, dans la mesure où plus d’une quinzaine de conférences scientifiques et techniques figurant au programme de la manifestation seront animées par des professeurs et des docteurs dans le domaine de la dentisterie.

Elles s’articuleront autour des thématiques dentaires et d’équipement nouvelle génération en matière de radiologie dentaire, fauteuils et unités dentaires, d’électro-équipement, de prothèses et implants dentaires et bien plus.

Le panel d’experts mobilisé et les représentants des exposants proposeront aux dentistes des informations, des solutions et des formations « novatrices » tant sur le plan clinique qu’économique.

Des workshops sont prévus pour dispenser des formations aux professionnels et même aux étudiants de la filière qui peuvent « enrichir davantage » leurs connaissances.

Selon Mlle Krimche, parallèlement aux équipements et produits étrangers qui représentent près de 95% de l’expo-vente, quelques initiatives de production nationale seront également présentées, ce qui devrait encourager les investissements dans ce domaine. En provenance de 21 pays, les équipements, les instruments, les produits et les consommables dentaires seront exposés à cette édition sur une superficie globale de 1.600 m2.

Aussi, les exposants nationaux et étrangers présentent leurs derniers équipements, les nouvelles techniques, et les matériaux essentiels pour la radiologie dentaire, la chirurgie dentaire, l'orthodontie, les prothèses et implants dentaires et tout ce qu'il faut pour un cabinet ou un établissement spécialisé.

