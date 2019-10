Tournoi diplomatique multidisciplinaire : Une dizaine d’ambassades au rendez-vous

Les représentants de 10 ambassades ont pris part à la 4e édition du tournoi diplomatique multidisciplinaire «Ferenc Puskas», disputé hier au Complexe sportif de la protection civile à Bab Ezzouar, avec plusieurs activités sportives au programme de cette manifestation qui se veut être un rapprochement entre les membres du corps diplomatique. Le tournoi de football, organisé, en hommage à l'ancienne gloire du Real Madrid et de la sélection hongroise, sous forme d'un mini-championnat avec la participation de 12 équipes, qui ont disputé dans une ambiance festive, des rencontres jouées en deux périodes de 10 minutes chacune. Le tournoi a enregistré la participation des équipes du Canada, des Etats-Unis, d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, des Nations-Unies, de la Russie, de l'Union européenne, de l'Institut français, auxquelles s'ajoutent une équipe internationale composée des joueurs issus de plusieurs ambassades, ainsi que l'équipe du sponsor du tournoi. Pour cette édition, organisée en partenariat avec la Protection civile, les participants se sont également affrontés dans plusieurs disciplines, à savoir, des courses d'athlétisme (1.500 m et 5.000 m), tennis, tennis de table ainsi qu'une démonstration de teqball. L'ambassadrice de Hongrie en Algérie, Helga Katalin Pritz, a indiqué à l'APS que «cet évènement constitue une occasion pour regrouper les membres du corps diplomatique et leurs familles en dehors du cadre de travail», soulignant que «la programmation de cet évènement s'enrichit à chaque édition». «Ce tournoi se veut être un rapprochement des membres du corps diplomatique en leur proposant une journée d'exercice sportif, de détente et de convivialité, comme il contribue à la promotion de l'esprit sportif dans la diplomatie et d'un mode de vie saine», a-t-elle déclaré. De son côté, l'ambassadeur des Etats-Unis, John P. Desrocher, s'est dit «heureux» de prendre part à ce rendez-vous, soulignant que cet évènement «permet de raffermir les relations entre les diplomates, en dehors du milieu professionnel, dans une belle ambiance sportive et festive». Outre le tournoi «Ferenc Puskas», l'ambassade de Hongrie organise, depuis juin 2016, deux tournois de sport diplomatique par an. Son édition phare du printemps est intitulée «Diplosports» et celle de l'automne, plus restreinte, «Ferenc Puskas».