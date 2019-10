Décès du Moudjahid Ammar Laggoune

Le moudjahid Ammar Laggoune est décédé, hier à Batna, à l'âge de 94 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjhidine. Natif de la commune d'Arris (Batna), le défunt était pétri des valeurs du nationalisme, à travers son militantisme au sein du mouvement national. En 1947, il adhère au Parti du peuple algérien (PPA), puis il passe de la lutte politique à l'action militaire, en étant parmi les premiers à rejoindre les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN), le 1er Novembre 1954. Le défunt avait fait montre d'une grande expérience dans la lutte contre l'occupation, en devenant commandant de la zone d'Arris, et en participant à plusieurs batailles, dont celle d'Ifri El-Blah, sous la direction du chahid Mostefa Ben Boulaid.

Il fut l'un des responsables du centre de formation en Tunisie, aux côtés de Salah Goudjil (président par intérim de l'actuel Conseil de la Nation), jusqu'à son arrestation avec les membres de la wilaya historique en Tunisie, et ce, jusqu'à l'indépendance.

Après l'indépendance, Ammar Laggoune a été secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) à Batna, jusqu'à son départ en retraite, tout en demeurant fidèle au serment fait aux chouhadas de la Révolution.

Suite à cette triste nouvelle, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni , a présenté à la famille, aux proches et aux compagnons d'armes du défunt, ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion.

Le défunt a été inhumé au cimetière de Bouzourane de Batna après la prière d’El Asr.