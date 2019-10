Jeux mondiaux militaires : Participation de 87 athlètes

Le général major Cherif Zerrad, chef du département Emploi-Préparation de l’état-major de l’ANP, a procédé, hier au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires Chahid Messaoud-Boudjeriou, 1re RM, à l’inspection de la délégation sportive militaire de l’ANP, composée de 87 athlètes, qui prendra part aux 7es jeux Mondiaux militaires du Conseil international du sport militaire, prévus à Wuhan en Chine, du 14 au 28 octobre.

Cette manifestation connaîtra la participation de plus de 8.000 athlètes militaires de haut niveau, représentant 139 pays. L’équipe nationale militaire prendra part à sept disciplines sportives olympiques et militaires, à savoir le football, la boxe, le judo, l’athlétisme, la lutte associée, le taekwondo et le pentathlon militaire.

Il convient de signaler que tous les moyens nécessaires ont été mis en place pour assurer les meilleures conditions en matière de préparation, de prise en charge et de suivi technique et médical aux équipes militaires retenues pour participer à ce rendez-vous sportif militaire mondial, afin d’obtenir les meilleurs résultats et hisser haut le drapeau national, et ce, grâce au soutien permanent du Haut Commandement de l’Armée nationale populaire.