Eclairage : Après le dialogue place aux urnes

Le dialogue et la concertation ont été les piliers ayant présidé au choix puis à la désignation des membres de Autorité nationale indépendante des élections.

Le dialogue a été la matrice qui a réparé le terrain à la prochaine présidentielle et ce depuis le début de l’action de l’Instance nationale de dialogue et de médiation qui a pu, en quelques semaines, rallier une majorité de la classe politique et de personnalités nationales au principe de la nécessité d’une élection présidentielle pour sortir le pays de la crise actuelle. Grâce à cette démarche, plus de 100 postulants ont manifesté leur volonté de participer au scrutin pour désigner un président en charge des destinées du pays pendant les cinq années à venir et pouvoir conduire, en toute légitimité, les réformes politiques, économique et sociales réclamées par les citoyens qui sortent dans la rue depuis le 22 février dernier. Le rendez-vous du 12 décembre est considéré par une majorité de citoyens et une composante importante de la classe politique comme une voie royale de sortie par le biais du recours aux urnes.

Les parties ayant participé au dialogue estiment nécessaire d’aller vers cette échéance dans le cadre de l’actuelle Constitution tout en veillant à concrétiser les conditions et les mécanismes politiques et juridiques garantissant la régularité, la transparence et l’impartialité que le peuple revendique depuis longtemps.

Les propositions des différents rounds de dialogue ont également mis l’accent sur l’impératif de créer un climat propice à l’édification et à la consolidation de ponts de confiance entre le pouvoir et le peuple et partant entre l’électeur et l’élu.

A ceci, s’ajoute la revendication de la création d’une Autorité nationale indépendante des élections comme résultante de la conception des parties concernées par le processus électoral dont la présidence est confiée à une personnalité nationale crédible et faisant l’objet de consensus populaire.

Le rapport de l’Instance de dialogue avait aussi insisté sur le transfert de l’ensemble des prérogatives conférées par la législation électorale en vigueur aux ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères et de toutes les autorités locales, ainsi que certaines prérogatives du Conseil constitutionnel. C’est ce qui fut fait à travers l’amendement de la Loi organique relative au régime électoral.

Après la présidentielle, le rapport fait état de «l’entame d’une période de transition constitutionnelle», au cours de laquelle les grands chantiers de réforme seront ouverts en vue de «légitimer» l’action de l’ensemble des institutions constitutionnelles et des structures publiques et d’adapter leur rôle, en lançant un amendement de la Constitution ou en élaborant une nouvelle Constitution soumise, en vue de son adoption, à un référendum populaire et suivie de l’adaptation de l’arsenal juridique et administratif, dans son ensemble.

L’ensemble de ces indications répondent à l’aspiration au changement, aux réformes et à la participation effective dans la prise des décisions qui émane de l’ensemble des catégories sociales qui ont participé de manière pacifique aux marches successives depuis le 22 février. Des revendications qui résonnent comme un souffle de renouveau et qui porte la volonté de préserver les acquis et les valoriser.

Ahmed Mesbah