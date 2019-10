M. Benaggoune (politologue) : « Près de 80% des formations politiques ont fait le choix d’y participer »

Considérant que «la sortie de la crise politique que traverse le pays, ne doit passer que par la voie constitutionnelle», la majeure partie des acteurs composant l’échiquier politique a décidé de participer aux prochaines élections.

Une participation placée dans un contexte qui reste marqué par une «certaine polarisation» entre ceux qui appellent à la poursuite du mouvement populaire, et ceux de l’autre côté qui appellent à l’organisation d’une présidentielle dans les plus brefs délais, «pour prémunir le pays d’une crise politique qui risque d’impacter l’économie algérienne, et aggraver un climat social tendu», comme l’ont souligné bon nombre d’experts et observateurs de la scène politique.

Le professeur des sciences politiques à l’université d’Alger, Aissa Benaggoune en fait partie, puisqu’il indique dans une intervention médiatique, qu’à dix jours de l’expiration du délai de retrait des formulaires de candidature, «ce sont presque 80% des formations politiques qui prendront part au prochain rendez-vous électoral».

Le politologue explique que la scène politique est animée actuellement «par un débat entre les partisans de la solution constitutionnelle et donc de l’organisation des présidentielles». Ces derniers considèrent que l’adoption de la nouvelle loi sur les élections et l’installation de l’Autorité nationale indépendance des élections (ANIE) constituent «des signes positifs et une réponse favorable des pouvoirs publics aux revendications populaires, sur la nécessité d’assurer la transparence et l’impartialité de l’administration dans l’organisation et la surveillance des élections».

L’autre camp politique, estime le politologue, «concerne les formations qui se prévalent d’une source de légitimité en surfant sur la vague des marches populaires. Certaines formations qui, par le passé étaient considérées comme grosses pointures, ont été dépassées», explique M. Benaggoune qui précise que ces partis dits anciennement de «l’Alliance présidentielle» ont été complètement déstabilisés par l’accélération des événements et des changements profonds opérés sur la scène politique du pays. «Depuis, ceux-ci ont vu leur influence politique se restreindre en raison de luttes internes soudainement apparues, d’un manque de légitimité et d’un sentiment certain de refus populaire de toute tentative de récupération», a souligné l’expert. Pour lui, ces partis, notamment ceux des Forces de l'Alternative démocratique ont exprimé l'impératif d'aller vers «une période de transition pour concrétiser l'Etat de droit», avant de l’organisation des élections prévues pour le 12 décembre prochain.



« Sur plus de 140 postulants seulement une dizaine devrait émerger du lot. »



Le professeur relève que «le débat politique» entre partisans et opposants a fait émerger une nouvelle recomposition de la sphère politique constituée de deux camps distincts : Les démocrates et les islamistes d’un côté, et les nationalistes de l’autre.

«Ces derniers seront les véritables détenteurs des clés de la future vie politique du pays». Pour l’analyste, «l’étude de la nouvelle cartographie politique, axée sur la dichotomie entre l’opposition et les partis de la majorité au pouvoir, n’est plus pertinente à cause de la transformation constatée sur la scène politique au niveau national, et qui a été accompagnée d'un changement d'attitudes et de positions de l’opinion publique et du Hirak populaire ».

M. Benaggoune ajoutera que le Hirak «pacifique depuis son déclenchement» il y a plusieurs mois «est un droit démocratique» expliquant que «le départ du gouvernement aura un effet symbolique du fait qu’il aidera à réinstaurer le climat de confiance perdue». Néanmoins, celui-ci estimera que le gouvernement actuel n’est pas impliqué dans le processus des élections «car les attributions de plusieurs départements sont aujourd’hui reléguées à l’ANIE, ce qui constitue un engagement de la part des autorités publiques pour réinstaurer la confiance vis-à-vis de la transparence et de l'équité des élections ».

S’agissant du nombre des candidats ayant retiré les formulaires, qui à, l’heure actuelle sont près de 140, M. Benaggoune voit dans les profils de certains d’entre eux, «une inexpérience et méconnaissance de l’administration qui n’illustrent nullement une aptitude à relever les défis politiques et économiques pour faire face aux enjeux majeurs du pays».

«Même si d’autres ont quand même eu une expérience au sein des entreprises et institutions publiques, les candidats restants n’aspirent qu’a s’assurer une visibilité médiatique et finiront par quitter la course électorale» a-t-il ajouté. Sur ce point là, le politologue explique que, le recueil des parrainages est le premier test de «légitimité» des postulants, et d’affirmer qu’ils ne seront au maximum, que dix candidats lorsque les choses sérieuse commencera et la campagne démarrera.

Citant quelques noms, l’expert évoquera plusieurs personnalités qui ont émis le souhait de postuler à la plus haute magistrature et qui pourraient émerger du lot, comme Abdelmadjid Tebboune, Azzedine Mihoubi, Ali Benflis, Abdelaziz Belaïd, ou encore Abdelkader Bengrina.

«Ces derniers sont issus des partis politiques les plus représentés au Parlement et les plus actifs dans les villes algériennes. Ceux-là peuvent espérer aller loin dans la course à la présidentielle», a enfin estimé l’expert.

Tahar Kaidi