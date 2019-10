Le ministre des Affaires religieuses M. Belmehdi : « Ancrage de la culture de la paix et du dialogue »

La saison du Hadj de cette année 2019 était «bénie» de l’avis même des hadjis et de leurs familles, en dépit de légères «lacunes» n’ayant pas impacté sur son bon déroulement, a affirmé, hier à partir de Boumerdès, le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Youcef Belmehdi.

Le ministre, qui a procédé au coup d’envoi de la saison culturelle nationale 2019/2020, dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya, a souligné dans une déclaration à la presse qu’ «il s’agit là d’une première évaluation du Hadj 2019, dans l’attente du rapport final qui sera annoncé prochainement à ce sujet». «Sans nul doute que le travail de la mission du Hadj a enregistré de légères lacunes, comme tout effort humain», a estimé, en outre, M. Belmehdi, assurant néanmoins qu’elles «seront prises en considération, en vue d’améliorer davantage son rendement (de la mission), même si celles-ci (lacunes) n’ont pas impacté négativement sur le bon déroulement du Hadj», a-t-il précisé. Sur un autre plan, le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs a fait part de l’orientation prise par son département, vers la généralisation de l’exploitation des énergies renouvelables «selon les moyens disponibles» au sein des établissements du secteur, notamment les mosquées pôles. Il a cité en exemple la «mosquée pôle de la wilaya d’Oran, fonctionnant à ce type d’énergie», et dont l’expérience, est «réussie, à ce jour», a-t-il dit. M. Belmehdi a, d’autre part, signalé le feu vert signifié par le gouvernement, dernièrement, en vue de la réalisation de trois centres culturels islamiques respectivement à Ghardaïa, Tébessa, et Oum El Bouaghi. «Avec cette opération, chaque wilaya du pays aura son centre culturel islamique», s’est-il félicité, à ce propos. Dans son allocution d’ouverture de la saison culturelle, abritée par le centre culturel islamique de Boumerdès, en présence du président du Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA), Salah Belaid, d’imams et de cadres du secteur, le ministre a recommandé l’ «impératif de l’intensification des activités» de ces structures, dans l’objectif, a-t-il dit, de «diffuser le patrimoine culturel islamique visant l’ancrage de la culture de la paix, du dialogue, de l’espoir, de l’amour de la patrie, et de la contribution à tout projet pour l’édification du pays». «Désormais les centres culturels islamiques sont devenus des espaces pour l’apprentissage du Coran et différents arts aux enfants du préscolaire, tout en contribuant à l’éradication de l’analphabétisme chez les adultes», s’est félicité, à l’occasion M. Belmedhi, estimant «cette contribution susceptible d’aider à la réduction de la délinquance et de la déperdition des enfants en mal d’activités utiles pour combler leur temps libre». Il a, également, qualifié ces centres d’ «extensions des mosquées», qui «accomplissent leur mission au même titre que toute autre institution de l’Etat». Outre l’ouverture de la saison culturelle sous le signe «Le dialogue, une valeur du Coran et un comportement bien pensé», le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs a inauguré la mosquée Abdelhamid-Ben-Badis de Boudouaou. La structure, d’une capacité d’accueil de 10.000 fidèles, a été réalisée sur une surface de 4.000 m2, pour une enveloppe de 350 millions de DA, avec une prévision de fonctionnement à l’énergie solaire. Dans la ville de Boumerdès, M. Belmehdi a procédé à la pose de la première pierre de réalisation d’une nouvelle mosquée, programmée, elle aussi, à fonctionner à l’énergie solaire.