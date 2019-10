Sidi Bel-Abbès : Sensibiliser les citoyens

Les participants à une rencontre de sensibilisation sur l’«élection présidentielle» ont insisté hier à Sidi Bel-Abbès sur l’importance du rendez-vous électoral pour décider du sort de l’Algérie et faire sortir le pays de la crise en participant au vote et en choisissant le président de la République.

Le président d’honneur de la Coordination nationale de la société civile, Saïd Bouhadja, a mis l accent, à l’ouverture de la rencontre, sur la nécessité d’aller à la prochaine présidentielle «pour sortir de la crise que traverse le pays à travers des élections justes et transparentes, comme le prône le hirak populaire». L’intervenant a insisté sur la nécessité de mobiliser les masses et les jeunes notamment, de clarifier toutes les mesures tenues au niveau de l’Instance nationale du dialogue et de médiation ainsi que l’Autorité nationale indépendante des élections et ses prérogatives comme garante d’une élection propre et transparente. «Nous sommes devant une situation extrêmement importante liée au sort du pays et la solution idoine est de prendre part à l’élection et donner la parole au peuple», a déclaré M. Bouhadja, affirmant que l’élection présidentielle aura des avantages pour construire une Algérie nouvelle. Le secrétaire de wilaya du bureau de la Coordination nationale de la société civile de Sidi Bel-Abbès, Mohamed Ouali, a souligné que cette rencontre de concertation vise à mobiliser et à inciter les citoyens à se diriger aux urnes pour élire le président du pays. «Elire le Président du pays signifie prendre en charge tous les dossiers, concrétiser les revendications du Hirak et répondre aux aspirations du citoyen», a-t-il déclaré, affirmant que «toutes les garanties sont réunies pour la réussite de ce rendez-vous électoral».