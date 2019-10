Mila : L’importance « d’une participation massive », soulignée

L’importance «d’une participation massive» aux présidentielles du 12 décembre prochain a été soulignée comme voie de sortie de la situation actuelle de blocage que vit le pays, a estimé le coordinateur général de la Ligue de la fraternité et de la paix, Tayeb Dehkal. Intervenant devant les représentants de la société civile lors de la rencontre régionale de l’Est de l’initiative nationale populaire de la fraternité et de la paix tenue à la bibliothèque principale, M. Dehkal a considéré qu’il est impératif pour tout algérien jaloux et loyal envers la patrie d’exprimer sa voix lors de l’élection du 12 décembre prochain qui représente, a-t-il souligné, «la solution à l’impasse actuelle» que vit le pays et «la voie vers la stabilité et sa préservation». Il a aussi mis l’accent sur l’importance de l’action de sensibilisation à mener par les acteurs de la société civile dans toutes les wilayas, communes et quartiers au travers «d’un travail de proximité intense» et a considéré que cette rencontre constitue «un départ pour ce travail sensibilisateur». Il a mis en garde contre ceux qui guettent le pays de l’intérieur avant l’extérieur estimant que «les complots» ourdis depuis les réseaux sociaux montrent bien que «le pays demeurera stable et sauf». Il a également appelé à s’unir autour de l’institution de l’armée saluant son rôle dans la préservation de l’unité nationale qui, a-t-il ajouté, constitue la mission que l’on est tenu de porter tous pour assurer la stabilité du pays.

La rencontre qui a réuni des représentants de la société civile des plusieurs wilayas dont Constantine, Annaba, Khenchela, Bordj Bou Arreridj et Mila a donné lieu à la projection d’une vidéo sur l’importance des élections présidentielles du 12 décembre prochain.