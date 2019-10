Election présidentielle : Pour une meilleure implication du Mouvement associatif

La contribution des associations, en particulier, et de la société civile, de manière générale, pour l’émergence d’un environnement propice au succès de la prochaine élection, est plus que nécessaire

Au fur et à mesure qu’évolue le processus électoral pour la présidentielle du 12 décembre, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) redouble d’effort pour réussir ce rendez-vous autant au plan d’organisation suivant les principes d’intégrité et de transparence qu’en termes de mobilisation des électeurs souhaitée massive. L’ANIE est dans son rôle d’agir de la sorte et toutes ses actions menées jusque là sur le terrain sont en parfaite concordance avec le cadre règlementaire définissant ses missions. Toutefois, et en parlant de terrain, force est de constater l’absence criante de la société civile, plus particulièrement des dizaines de milliers d’associations qui s’effacent tout bonnement du décor alors que le pays est face à scrutin déterminant pour son avenir. Autres temps, autres mœurs! Il fût en effet un passé pas si lointain où ces associations se mobilisaient des mois à l’avance, se bousculaient même au portillon pour offrir leur service au profit d’un tel où tel candidat. C’était le cas en effet, lors des scrutins présidentiels précédents à propos desquels l’opinion garde encore en mémoire tout le dynamisme dont ont fait preuve des centaines, voir des milliers d’associations qui ne ménageaient aucun effort pour se mettre au service de leur candidat favori. Elles ne lésinaient point à déployer leur énergie, bien disposées qu’elles étaient à sillonner le pays de long en large pour faire valoir l’objectif escompté. Aujourd’hui, l’implication du mouvement associatif pour convaincre de l’importance que requiert la prochaine présidentielle et susciter ainsi le plus grand intérêt souhaité des électeurs demeure mitigée. En d’autres termes, la contribution des associations en particulier et de la société civile de manière générale, est appelée à s’intensifier pour l’émergence d’un environnement propice au succès de la prochaine élection est plus que nécessaire.

D’autant plus que cette élection intervient dans un contexte de crise politique dont l’issue ne pourrait être envisagée en dehors de la voie de l’urne. Il s’agit aussi d’un rendez-vous prometteur en termes de changement dans le système de représentation, de l’instauration de la bonne gouvernance, de l’approfondissement des valeurs républicaines et de la promotion de la justice sociale et des principes de citoyennes. Ce sont là autant d’idéaux pour lesquels milite la majorité des structures associatives. Celles-ci sont désormais plus que jamais sollicitées à saisir l’opportunité du prochain scrutin pour faire valoir leur savoir-faire en matière de sensibilisation des citoyens dans un esprit de préservation de l’intérêt national et de sauvegarde de la partie de tous les dangers qui la guettent au double plans intérieur et extérieur. Il est souhaitable en effet, de voir le prochain président soit élu à l’issue d’un scrutin marqué par une participation massive qui lui servira de support de légitimité pour mener à bien ses futures missions traitant du renouveau national et d’un changement tel que revendiqué par le peuple.

Karim Aoudia