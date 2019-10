Télécommunications par satellite dans la région arabe : Atelier de formation à Alger

L'Algérie accueillera, du 13 au 17 octobre courant, l'atelier régional annuel de formation de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et de l'Organisation internationale des télécommunications par satellite (ITSO), indique un communiqué du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du numérique (MPTTN). Organisé par l'Agence nationale des fréquences (ANF), sous l'égide du MPTTN au Cyber parc de Sidi Abdallah (Alger), cet atelier qui portera sur «Les télécommunications par satellite dans la région arabe» est destiné, notamment aux ingénieurs activant dans le domaine des télécommunications et réseaux, outre les employés des instances gouvernementales de régulation et des compagnies de télécommunications, précise la même source, ajoutant que des chercheurs africains prendront également part à cet évènement.

Cet atelier permettra aux participants «une compréhension globale des systèmes, des protocoles et des technologies satellitaires y compris les concepts inhérents au VSAT et les questions de politiques et d'organisation notamment le rôle des télécommunications par satellite régionales et internationales et des organisations activant dans ce domaine».

A rappeler que cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le Secteur du développement des télécommunications de l'UIT et l'ITSO, dont le MPTTN a bénéficié afin de promouvoir la formation en matière de télécommunications par satellite. Le choix de l'Algérie pour accueillir cet atelier dénote «de son rôle au plan régional dans le domaine des télécommunications par satellite ainsi que de l'importance qu'elle accorde à ce secteur notamment à travers le lancement de son premier satellite ALCOMSAT-1 qui devrait contribuer à ériger l'activité spatiale en outil pour la réalisation du développement économique durable», souligne le ministère.

Cette démarche requiert, ajoute le communiqué, le recours aux ressources humaines hautement qualifiées dont les ingénieurs et cadres, pouvant être acquises à travers le transfert de technologies, des connaissances et des expertises lors de telles rencontres de haut niveau».