Constantine : Projets d’aménagement urbain

Des projets d’aménagement urbain de 4.700 logements publics locatifs (LPL) réalisés dans deux communes de la wilaya de Constantine ont été réceptionnés, a-t-on appris hier auprès de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC). Les actions entreprises ont touché pas moins de 3.200 unités de ce type de logement situées dans le nouveau pôle urbain d’Ain Nehas relevant de la commune d’El Khroub, tandis que le reste a concerné 1.500 habitations construites à la cité Bekira dans la commune de Hamma Bouziane, a précisé la même source à l’APS. Lancés au titre de l’exercice 2018, les travaux inscrits dans le cadre du programme quinquennal (2015-2019) ont concerné le raccordement aux réseaux divers (eau potable, électricité, gaz naturel et assainissement), a expliqué la même source.

Les travaux des opérations, confiées à six entreprises spécialisées ont été entièrement achevés, a-t-on souligné à la DUAC. La concrétisation de ces projets permettra de répondre aux préoccupations des citoyens concernés, d’améliorer leur cadre de vie pour permettre la livraison de ces logements dans les délais précis, ont affirmé les services de la DUAC.

Environ 50.000 logements publics locatifs ont été distribués dans la wilaya de Constantine entre les années 1999 et 2018, ont rappelé les services locaux du secteur de l’habitat.