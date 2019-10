Jijel et M’sila : Plus de 1.000 logements en novembre

Au total, 623 logements tous segments confondus seront distribués le 1er novembre prochain à travers diverses communes de la wilaya de Jijel, a-t-on appris hier des services locaux du secteur de l’habitat. Il s’agit de 259 aides destinées à l’habitat rural, 214 logements promotionnels aidés (LPA) réalisés par l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) à l’entrée est de la wilaya, 70 unités sociales participatives (LSP) construites à la localité Mezghitane à l’ouest du chef-lieu de wilaya, par l’Agence de wilaya de gestion et de promotion urbaine, selon la même source. Parallèlement, 2.200 logements de la formule location-vente (AADL) seront réceptionnés avant fin 2019, a souligné la même source, faisant part de la distribution en premier lieu de 1.200 unités de ce quota et ce conformément aux engagements donnés au ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville durant sa visite en septembre dernier dans cette wilaya. Plus de 500 unités de diverses formules dont 300 logements publics locatifs (LPL), et 240 LPA situés dans la localité d’Ouled Salah à l’ouest de la wilaya seront distribués avant fin 2019, a ajouté la même source, qui a fait part de l’impact de ces opérations dans l’amélioration des conditions de vie des familles concernées. La wilaya de Jijel a bénéficié durant les deux dernières décennies d’un programme de 74.678 logements tous segments confondus dont 70% ont été achevés et le reste soit en cours de réalisation ou n’a pas été encore lancé en travaux.

En outre, un quota de 600 logements de type location-vente (AADL) implanté dans la commune de M’sila sera réceptionné «avant la fin du premier semestre 2020», ont annoncé hier les services de la wilaya. Les travaux de réalisation de ces logements avancent à un rythme jugé «acceptable», ce qui permettra la réception de ce quota qui fait partie d’un programme global de type AADL estimé à 1.600 logements actuellement en chantier, a-t-on précisé de même source. Les souscripteurs au programme AADL attendent leurs appartements depuis plus de 8 ans, a rappelé la même source affirmant que la réception prochaine de ce quota contribuera à alléger la demande de logements au niveau de la capitale du Hodna et à baisser le taux d’occupation du logement (TOL) de 5 à 4,5 personnes par logement. Un autre quota estimé a plus de 1.000 logements du même type localisés au chef-lieu de wilaya sera livré au cours de l’année 2020, ont signalé les services de la wilaya ajoutant que la capitale du Hodna a bénéficié durant les huit dernières années de 1.600 logements (AADL).