M. Agli, président du FCE : «l’économie digitale, l’une de nos priorités majeures»

Le Forum des chefs d’entreprises doit revenir à ses missions premières qui consistent à défendre ses membres et à participer au développement de l’économie.

«La position du Forum et apolitique », a indiqué hier à Alger, son président, Mohamed Sami Agli, lors d’une conférence de presse en marge de son université d'été à l'Ecole nationale supérieure d'informatique.

En réponse à une question de savoir pourquoi les membres du gouvernement n’ont pas pris part à cette rencontre, il a indiqué que «le fait que celle-ci est un rendez-vous économique, la présence des ministres ne constitue pas une nécessité», mais ceci, a-t-il précisé «ne veut pas dire que nous ne sommes pas des partenaires des pouvoirs publics».

Il a estimé que «dans des rencontres pareilles, il est utile d’inviter des chefs d’entreprises, des experts et des universitaires, pour, entre autres, essayer de faire des propositions qui peuvent apporter des éléments de réponse aux préoccupations des entreprises et de booster la croissance de l’économie».

Et de poursuivre : «Notre université est bâtie autour du slogan ‘‘Ensemble’’ qui est le porte-voix de notre action. C'est ensemble que nous pouvons édifier un Forum fort, des entreprises compétitives et une économie solide.»

Mettant l’accent sur l’économie digitale, le président du FCE a indiqué que «ce domaine constitue l’une des priorités majeures de notre organisation».

Il dira que «les entreprises qui se développent de plus en plus sont celles qui s’adaptent davantage aux nouvelles technologies», donc, précise-t-il, «si demain on veut voir notre pays se classer parmi les pays développés, il est fondamental de mettre tous les moyens nécessaires pour développer les TIC». S’agissant de la règle 51/49, il a indiqué que «depuis 2009, notre position n’a pas changé. Nous avons dit à maintes reprises que l’Etat ne doit pas s’immiscer dans les relations de partenariat entre les investisseurs », avant d’ajouter que «les pouvoirs publics doivent veiller davantage à l’intérêt général, à savoir, la régulation du marché et la stabilité juridique».

A une réponse relative à l'impôt sur la fortune, M. Agli a indiqué : «Nous sommes pour la politique de partage, à condition que les chefs d’entreprises gagnent». Il estimera que «dans le contexte actuel où les entreprises traversent une crise, l’exigence des taxes sur la fortune s'avère difficile est inacceptable».

De son côté, le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'informatique, M. Mouloud Koudil, a indiqué que «l'organisation par FCE de son université au niveau de notre école marque la volonté de rapprocher les deux partenaires entreprise-université et de donner au numérique la place qu'il mérite dans le développement de l'entreprise».

Pour sa part, M. Ammar Khadraoui, directeur général d’ASMOS Consulting, a insisté sur la nécessité de placer le savoir au cœur de la transformation de l'entreprise et de l'économie». Il a affiché sa satisfaction quant à l’intérêt qu’accorde l’entreprise au développement du savoir.

En outre Mme Nacira Haddad, vice-présidente du Forum, a annoncé l’élaboration d’un plan d’action axé sur des propositions pour trouver des solutions aux difficultés que rencontrent les entreprises.

Lors de cette importante rencontre, plusieurs panels ont été organisés sur les enjeux de la transformation du numérique et le financement des entreprises.

Makhlouf Ait Ziane