Pétrole : La sécurité de l’approvisionnement est très pertinente

Les cours du Brent ont clôturé en hausse, hier, à 60,66 dollars. Un rebondissement intervenu en réaction à l'attaque d'un tanker iranien au large des côtes saoudiennes.

Un incident de plus dans une région déjà sous pression, et qui risque d’alimenter davantage les tensions existantes entre les deux pays comptant parmi les plus importants producteurs de brut, avec des incidences certaines sur le marché pétrolier mondial. Un marché qui reste caractérisé par une fluctuation des cours, plutôt orientée à la baisse, en dépit des efforts de l’OPEP visant à stabiliser les prix à des niveaux adéquats. Les dernières prévisions de l’Agence internationale de l’énergie confirment cette donne sur la base de la situation mouvementée qui prévaut au niveau du contexte géopolitique au Moyen-Orient. «Intuitivement, les attaques de précision contre l’Arabie saoudite et la possibilité d’une répétition devraient maintenir le marché sur le bord», note le rapport de l’AIE, publié le 11 octobre.

L’analyse du marché pétrolier pour 2019 et 2020 réduit de 0,1 million de barils par jour (mbj) la croissance de la demande globale de pétrole, estimant cette croissance à 1 mbj et 1,2 mbj respectivement. Le marché pétrolier reste ainsi dominé par la faiblesse de la demande et la perspective d'une offre abondante, les craintes liées à la sécurité n’ayant pas un impact important. Elle a légèrement revu à la baisse de 0,1 ses prévisions de croissance de la demande de brut pour 2019 et pour 2020.

L’agence précise cependant que la réduction pour 2019 traduit «principalement un ajustement technique», alors que le changement pour 2020 est stimulé par des prévisions d'une croissance économique plus faible. L’AIE indique, dans son rapport, que «l’attention renouvelée portée aux fondamentaux de l’offre et de la demande ne signifie pas que les attaques contre l’Arabie saoudite peuvent être écartées sans grande conséquence». Une appréhension justifiée par le fait que «d'autres incidents de cette nature, dans la région d'importance stratégique du Golfe, pourraient se produire et causer des perturbations encore plus grandes». Une éventualité qui met en avant l'importance des stocks commerciaux et stratégiques pour modérer les risques et conséquences en cas de crise. En fait, «c’est le marché qui est le premier intervenant en cas de crise des approvisionnements, en recourant aux stocks de sécurité», sachant que «les membres de l’AIE détiennent 1,6 milliard de barils supplémentaires de stocks stratégiques, et la réaction rapide de l’Agence à la prise en compte de la libération des stocks d’urgence a permis de calmer les marchés». En fait, «les stocks commerciaux et stratégiques compensent largement le manque de capacité de production de brut de réserve en dehors de l’Arabie saoudite, limitée principalement à 1 Mb/j, en Iraq, aux Émirats arabes unis, au Koweït et en Russie». Pour l’AIE, «la question de la sécurité de l'approvisionnement reste très pertinente». D. Akila