Mesures juridiques concernant les véhicules polluants : Les compagnies d’assurances, non encore sollicitées

La taxe de pollution proposée dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2020 a été rehaussée de 13.000 dinars à 26.000 dinars. Au sujet des véhicules à taux élevés d'émission de gaz polluants, la ministre de l’Environnement a fait savoir qu'elles seront soumises à des mesures juridiques en matière de maintenance. Comment les compagnies d’assurances procèderont-elles avec cette nouvelle taxe ? Sollicité par nos soins, Hassan Khelifati, PDG d’Alliance Assurances, précise, d’abord, que «nous ne sommes pas encore saisis officiellement». Mais relève la disponibilité de sa compagnie à apporter sa contribution, précisant que «si l’État nous sollicite, on devra entamer un long processus qui intégrera, entre autres, la formation du personnel, ainsi que la modification du système d’information». M. Khelifati précise également que cette taxe, au-delà de son utilité, peut avoir son revers de la médaille pour les compagnies d’assurances. Il indique que «les assurés vont croire que c’est le prix de l’assurance qui va augmenter, et vont baisser leurs achats de garantie. Et cela ne sera pas sans conséquence sur notre chiffre d’affaires». Pour équilibrer les choses, le premier responsable d’Alliance Assurances estime que compte tenu des investissements qui seront dégagés, le ministère des Finances devra procéder à une compensation en faveur des compagnies d’assurances. De son côté, Nacer Saïs, PDG de la SAA, indique qu’aucune sollicitation officielle n’était formulée pour sa compagnie. Au-delà de son utilité, la taxe voiture polluante sanctionne les personnes qui souhaitent acquérir une voiture peu respectueuse de l'environnement. Mais une fois la mesure entre en vigueur, comment identifier les véhicules les moins polluants ? Cette taxe, pour certains pays d’Europe, à titre d’exemple, débutera à 50 euros pour les véhicules émettant 117 g de CO2/km et grimpera jusqu’à 10.500 euros pour les modèles les plus polluant émettant plus de 185 g de CO2/km. Par ailleurs, il convient de rappeler que la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a indiqué, jeudi à Alger, que la proposition de rehaussement de la taxe de pollution, prévue dans le PLF-2020, permettra de préserver l'environnement et de garantir aux citoyens leur droit à un environnement salubre et sûr. «Les entreprises économiques, les usines et les unités de production qui n'éliminent pas régulièrement leurs déchets stockés auront à payer le double de ce qu'elles avaient l'habitude de payer pour leur élimination», indiquait Mme Zerouati. Le relèvement de cette taxe vise à sensibiliser tous les intervenants dans le secteur (entreprises, particuliers et société civile), pour les amener à œuvrer pour la préservation de l'environnement et la valorisation de leurs activités.

Fouad Irnatene