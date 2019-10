Algérie - Japon : Renforcement de la coopération industrielle

Dans le cadre du renforcement des relations algéro-japonaises, la ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, a accordé une audience à une forte délégation japonaise conduite par l’ambassadeur, accompagné des représentants des MAE du Japon et de hauts responsables de la société Suzuki au Japon et en Algérie.

La ministre a indiqué que les relations industrielles et diplomatiques entre l’Algérie et le Japon sont intenses et bonnes, et a exprimé son souhait et sa volonté pour les renforcer, notamment dans le domaine de l’industrie automobile, au regard de la renommée et de la forte implication du constructeur Suzuki dans le projet.

La délégation a évoqué la participation du Premier ministre Noureddine Bedoui aux travaux de la 7e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, tenue à Yokohama (Japon), au cours de laquelle il a exprimé l’intérêt porté au projet de Suzuki implanté à Saïda qui demeure en attente d’une validation par le Conseil national d’investissement (CNI).

La ministre s’est félicitée de l’engagement porté par le constructeur pour la réalisation de ce projet, le développement de l’intégration et de tirer profit de l’expérience et du savoir-faire japonais dans ces domaines.

Elle a rappelé les principaux éléments du cadre juridique, les procédures y découlant, ainsi que les mesures prises par le gouvernement en matière d’automobile.

Pour sa part, la partie japonaise a exprimé sa volonté de développer des projets d’investissement dans plusieurs secteurs d’activité, y compris celui de l’industrie automobile, avec une intégration soutenue et une orientation vers l’exportation. Suzuki a expliqué que ce projet retient l’attention de la communauté des entrepreneurs japonais, et a réitéré son intérêt pour le projet dont l’étendue est régionale, avec un impact important en matière de création d’emplois, de transfert de technologies, de promotion de la sous-traitance industrielle et d’exportation. La ministre a rassuré les partenaires industriels sur leur projet industriel et a marqué la disponibilité de son département ministériel à les accompagner.