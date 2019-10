Histoire algéroise : Le mandarin d’El-Biar

Il restera de tout temps des bribes d’histoires et de vécu. L’évolution des relations des peuples, au-delà de leur frontières respectives, s’est aujourd’hui distinguée par cette magnifique parade par laquelle passent tous les libertés et l’amour dédiée à l’humanité. Un monde sans frontière s’est déjà constitué dans le tourment des guerres et de l’exil. L’histoire refait surface pour dépoussiérer un pan de vie et une magnifique coexistence entre les peuples.

Après un long exil, déportés dans les bagnes de Cayenne, les Algériens, pris dans un paradoxe commun, avec leur co-exilé d’Outre mer, découvre la magnifique histoire de détenus indochinois déportés sur le sol d’Algérie. Il s’agit d’un hôte de marque appelé Prince d’Annam. Héros du soulèvement indochinois contre l’occupant français, pour se retrouver ensuite par ironie du sort Le Chinois d’El Biar. El Biar a de quoi se vanter être la cité d'accueil des VIP, ou héros inconnu, dont le sort fut lié à l'idéal du combat libérateur des peuples. Blotti sur une roche, tel un nid d'aigle, le célèbre pan de forêt appelé communément le bosquet du Chinois n'est autre que la résidence surveillée d'un prince captif descendant de la lignée des Nguyen d'Annam. Le combat de trop mené par Ham Nghi contre l'occupant français au Vietnam en 1888 s'est terminé par une idyllique aventure qui mena le seigneur des Mandarins à embrasser une longue détention qui lui valu un destin d'exilé sur la terre des hommes où il épousa la belle Esmma. Nous sommes en novembre 1904, devant la cathédrale Saint-Philippe, besogneuse transformation d'une ancienne mosquée de belle facture réhabilitée aujourd'hui sur la place Kennedy.

Pourtant ce n'est pas à la cathédrale qu'a eu lieu la bénédiction nuptiale, mais c’est dans la délicieuse maison de Madame Aziza (fille du grand notable Ali Khodja) qu'a eu lieu le mariage d'un quasi prisonnier politique célèbre avec une Algérienne. Une fascinante, mystérieuse, romantique figure fille d'un Cadi. Le parcours de ce prince solitaire dont les hauts faits d'armes contre l'occupant français sur le sol vietnamien s'est soldé par une déportation vers l'Algérie où il découvrira la continuité d'une oppression sans frontière. C'est à El Biar que le prince d'Annam se fait construire une maison dans le style pagode pour ses méditations devenue par la suite un lieu récréatif

pour la gastronomie vietnamienne. Dans la lignée des grandes personnalités des arts et des lettres, le prince d'Annam s'est dévoué tout au long de son séjour sur les hauteurs d'Alger à la mise en valeur de ce magnifique jardins du Poirson ainsi qu'à la construction de magnifiques résidences pour hôtes sur les terres qui lui ont été assignées comme lieu de résidence.

Dans ses mémoires, le souverain déchu a laissé des traces d'innombrables témoignages où il rendait hommage à l'illustre de Ben Cheneb pour ses capacités à combattre le colonialisme dans sa propre langue.

Mohamed Bentaleb