Cinéma : Abou Leila et 143 rue du désert en compétition en France

Les longs métrages de fiction, « Leïla» de Amine Sidi Boumediene et «143 rue du désert» de Hassan Ferhani ont été sélectionnés parmi une dizaine d'œuvres en compétition au 34e Festival «Entrevues» de Belfort (France) prévu du 18 au 25 novembre, annoncent les organisateurs. Coproduction, algéro-franco-qatarie de 140 mn, «Abou Leïla» revient sur les évènements tragiques des années 1990, à travers l'histoire des

2 jeunes, Samir joué par Slimane Benouari et Lotfi campé par Lyes Salem qui traquent dans le désert algérien Abou Leïla, un dangereux terroriste. Le film explore l'impact de la violence et ses traumatismes sur la société. Programmé en mai dernier à Cannes dans la section «Semaine de la critique», «Abou Leïla» est le premier long métrage de Amine Sidi Boumediene, après ses deux courts métrages, «Demain Alger ?» et «El Djazira». Il a été récemment projeté au 25e Festival de Sarajevo (Bosnie Herzégovine). «143, rue du désert», premier long métrage de fiction de Hassen Ferhani, a été présenté en avant-première mondiale au 72e Festival de Locarno où il a reçu le «Prix du meilleur réalisateur émergent» et celui du «Jury junior». D'une durée de 100mn, cette production algéro-franco-qatarie, raconte l'histoire de Malika, gérante d'un modeste restaurant sur la route du désert, au fin fond du Sahara algérien, où se croisent routiers aventuriers et autres voyageurs. Hassen Ferhani avait réalisé en 2016,

«Fi rassi rond-point» (Dans ma tête un rond-point ), un documentaire aux nombreuses distinctions en Algérie comme à l'étranger. Sorti en août dernier,»143, rue du désert» a également été primé dans des festival en Egypte et en Corée du Sud. Créé en 1986, le Festival «Entrevues» est dédié au jeune cinéma novateur et indépendant. Une section court et moyen métrages comptant treize films est également ouverte à la compétition de cette 34e édition