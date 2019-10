Béchar : 1er festival culturel et artistique de la Saoura

Ils seront plus de 350 artistes de la région de la Saoura à présenter leurs genres artistiques et culturelles, dans le cadre du 1er Festival culturel et artistique de la Saoura. Une première initiée par l’Association culturelle «Saharienne» qui, du 17 octobre courant au 17 novembre prochain, a conçu un riche programme à travers lequel le public aura à apprécier les différentes expressions artistiques qui constituent le patrimoine matériel et immatériel de la région. Cette manifestation, qui se déroulera dans l’enceinte de la piscine olympique du quartier «Gouray» et mitoyenne aux dunes de sable, s’inscrit dans une optique de promotion des activités culturelles, tout en redynamisant l’espace culturel local. C’est d’ailleurs l’objectif même de l’organisation d’une telle manifestation aux couleurs artistiques, variées et dont le slogan « llah Yajâl Men Khimatna Khyam» s’apparente au souhait de voir «notre khayma» générer bien d’autres «khaymas» et qui, en d’autres termes signifie que cette grande manifestation, autour d’une imposante tente traditionnelle érigée pour l’occasion , puisse être le déclic de bien d’autres rencontres culturelles. Les artistes conviés animeront ainsi des soirées musicales de différents genres, des séances théâtrales, au profit du public et notamment des familles, en quête d’une grande bouffée d’animation. En marge de ces activités, des expositions inhérentes au patrimoine local seront organisées par des associations participantes à cette manifestation, alors que durant tout un mois, le programme concocté par l’Association «Saharienne» prévoit aussi des activités pour enfant ainsi que des concours primés dans différents domaines.

Ramdane Bezza