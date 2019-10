« DJs », les nouveaux gourous de la musique instrumentale : Une révolution « sonore »

Signe des temps à l’échelle planétaire, on assiste, depuis quelques années, grâce à la numérisation du son, à une évolution radicalement nouvelle, sans précédent, en matière de musique instrumentale.

De nouvelles sonorités musicales ont entre temps surgi et s’imposent désormais dans ces nouveaux temples que sont les arénas, les stades et les grandes places publiques. Notre société n’y échappe pas car elle possède, elle aussi, ses propres DJs (Disc Jockeys) dont nombre d’entre eux font même des mix à Ibiza, l’une des places fortes -sinon la plus courue- de la musique instrumentale à travers la planète.

Des D.J (Disc Jockeys) a-t-on dit. On peut même les considérer comme les nouveaux gourous de la musique instrumentale. Pourquoi des gourous ? Eh bien, il faut voir sur les nombreuses vidéos des concerts qu’ils ont donné et continuent de donner ici et là, à travers la planète, combien ils brassent des masses et des masses de spectateurs à chacune de leur représentation et ce, sans compter les milliers, voire les millions d’internautes -des «fans» pour la plupart- qui suivent de très près leur prestation sur les vidéos qui circulent à travers les réseaux sociaux.

Nous aussi nous avons nos propres DJs…

Juste quelques noms, pour ne pas les citer tous -ils sont trop nombreux- pour avoir une idée de ce que ces «gourous» représentent pour la jeunesse à l’échelle mondiale : David Guetta, David Vendetta, Bob Sinclar, Alex Kentucky, Armin Van Buren, Sidekick, Mike Oldfield, Paul Oakenfold, Paul Van Dyk, etc. Mais, dans ce sillage, on ne peut perdre de vue que nous aussi nous avons nos propres DJs, même s’ils ne sont pas encore connus du grand public, et que, du point de vue talent, ils n’ont absolument rien à envier aux autres DJs de par le monde.

D’ailleurs la plupart d’entre eux font même des mix à Ibiza, ce qui n’est pas peu, loin s’en faut.

Là aussi, juste quelques noms car on ne peut les citer tous : «MHD», «R-Slane», «Nabs», «R-one», «Picasso», «Alcapone», «Polka», «Sarlight», «Moods» »...

En tout cas, l’existence de ces DJs prouve au moins une chose : c’est que notre jeunesse dispose de ressources insoupçonnées. Et cela ne peut être que de bon augure pour l’avenir de notre pays quant à son ouverture tant attendue sur l’universalité.

Kamel Bouslama

---------------------------------

Musiques « Techno », « House » et « Rave Party »…

Pour l’heure, les deux genres musicaux «techno» et «house» constituent les mouvements musicaux les plus importants des années 1980-1990 et ne cessent de se développer à une vitesse grand V, un peu partout à travers le monde.

Le cercle des adeptes s'agrandit de semaine en semaine, grâce à un phénomène nouveau appelé «Rave Party». Ces manifestations réunissent, à chaque événement musical, des milliers de personnes dans des endroits différents et originaux.

On retiendra que les «raves» ont vu le jour en 1987, en Angleterre, puis se sont propagées et développées en Europe et aux USA. Plus qu'une mode, la techno est un phénomène sociologique qui réunit des gens culturellement et socialement opposés. Ce qui les unit est la passion de cette musique capable de les faire passer d'un stade émotionnel à l'autre en l'espace de quelques minutes La musique la plus internationale qui soit, la «techno», est réalisée uniquement, par des DJ's qui créent, produisent leurs titres ou remixent ceux des autres. Ces créateurs jouent dans les raves parties à travers l'Europe. Ceci leur permet de tester leurs disques, leurs nouveaux sons et les nouvelles tendances en permanence, donc de faire évoluer et progresser le mouvement musical en question.