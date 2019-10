Grand angle : Hommage mérité

Le prix Nobel de la paix 2019 a été décerné, ce 11 octobre, au Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, « pour son initiative décisive pour résoudre le conflit frontalier avec l'Erythrée ». Un choix salué en Afrique et à travers le monde. Faut-il rappeler que depuis sa création en 1901, le prix Nobel, toutes catégories confondues, n'a été décerné à ce jour qu'à une vingtaine de personnalités africaines, dont quatre femmes. En fait, ils sont 19 à avoir obtenu la prestigieuse récompense. D’aucuns estimeront, à juste titre, qu’en 118 ans de prix, l’Afrique n’a pas été souvent distinguée. Pourtant, faut-il s’en convaincre, ce n’est certainement pas par manque de personnalités pouvant prétendre à ce prix. Certes, il est vrai aussi qu’à travers le monde, existe un grand nombre de personnalités qui, à ne pas en douter, méritent d’être les lauréats du prix de la Fondation. Il est néanmoins important de souligner que sur les 19 prix Nobel africains, 11 ont été récompensés pour leur militantisme, leur engagement pour la paix et la démocratie. En 2015, c’est le quartet du dialogue national tunisien, une association, qui a été lauréat du Prix Nobel de la Paix pour avoir réussi à amener la démocratie en Tunisie après la révolution du Jasmin. En 2011, c’est l’ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf et sa compatriote Leymah Gbowee, militantes pour le droit des femmes, qui ont reçu le prix. Ainsi si parmi les prix décernés à l’Afrique, on compte plus de Nobel de la paix, ce n’est que justice pour tous ceux et celles qui se dévouent pour que la stabilité et la sécurité règnent sur le continent noir. Est-il nécessaire de rappeler que l’Afrique est le continent où on compte le plus de conflits meurtriers et de violences communautaires. « C'est une excellente nouvelle pour l'Afrique, pour l'Afrique de l'Est, un endroit où la paix est une marchandise très coûteuse », a réagi M. Aussi, si la communauté internationale œuvre à instaurer la paix dans cette région du monde et à éviter que de nouveaux conflits voient le jour en Afrique, force est de souligner que la mise en valeur des efforts fournis par les africains eux-mêmes ne peut que contribuer à relever ce défi. C’est dire que l’hommage rendu à l’Afrique, à travers le Premier ministre éthiopien, est largement mérité.

Nadia K.