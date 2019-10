Sahara Occidental occupé par le Maroc : 44e anniversaire de la déclaration de l’Unité nationale

Les Sahraouis ont célébré, hier à Aousserd, le 44e anniversaire de la Déclaration d’unité nationale, célébré le 12 octobre de chaque année, en présence du président de la République, Brahim Ghali. L’événement a été inauguré par une allocution du Gouverneur d’Aousserd, Mariam Salek Hamada, qui a salué «la lutte du peuple sahraoui dans les territoires occupés du Sahara occidental, qui célèbre aujourd’hui ce grand événement sous le colonialisme brutal marocain». Elle a également salué «la communauté sahraouie du monde entier, qui célèbre cette heureuse occasion, en organisant des manifestations pacifiques devant les ambassades de l’État d’occupation marocain dans divers pays». Le président du Conseil consultatif sahraoui, M. Shaikhan Abdel Aziz, a appelé «tous les citoyens sahraouis, où qu’ils se trouvent, à adhérer à l’unité nationale et à ses nobles objectifs, et à rejeter toutes les manifestations qui disperseraient les Sahraouis».



Grande démonstration à Paris



La communauté sahraouie d’Europe et les participants à la grande manifestation de soutien au peuple sahraoui, hier à la place de la République, ont appelé à la tenue d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental qui permettra aux Sahraoui de décider librement de leur avenir. À l’appel de la Coordination des associations de soutien au Sahara occidental en France, la manifestation a débuté peu après 15h et a vu la participation de plusieurs centaines de personnes, venus adresser un message fort à Paris pour qu’il joue un rôle constructif dans le règlement du conflit au Sahara occidental, conformément aux principes et à la Charte des Nations unies qui garantissent au peuple sahraoui son droit inaliénable à l’autodétermination. La manifestation a été également l’occasion pour les participants, la communauté sahraouie établie en Europe, les associations et les partis politiques, ainsi que les acteurs de la société civile solidaires avec les Sahraouis dans leur combat, pour dénoncer les violations des droits humains perpétrées par les forces d’occupation marocaines au Sahara occidental et pour demander au Conseil de sécurité de l’ONU d’étendre le mandat de la MINURSO à la surveillance des droits humains dans la dernière colonie en Afrique. Les manifestants ont demandé à la France de renoncer au soutien et à la protection de l’occupant marocain dans les enceintes internationales, de respecter le droit au peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que la libération des prisonniers politiques sahraouis, en particulier ceux de Gdeim Izik. Le représentant du Front Polisario en France, Oubbi Bouchraya Bachir, a insisté sur la nécessité de faire de cette mobilisation une occasion pour soutenir sur un territoire européen, la résistance pacifique du peuple sahraoui contre l’occupation marocaine. À l’issue d’une réunion d’évaluation tenue, hier, au siège de la Représentation du Polisario à Paris avec les associations actives de la communauté sahraouie et les représentants du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui en France, Oubbi Bouchraya a affirmé que «la manifestation s’est fixé comme objectif de permettre au peuple sahraoui, à travers sa communauté en France et en Europe, d’exprimer son ralliement au Front Polisario en vue de recouvrer la liberté et l’indépendance du peuple sahraoui, ainsi que son droit inaliénable à la souveraineté sur son territoire et ses ressources naturelles». Le diplomate sahraoui a réitéré, dans ce sillage, au nom du Front Polisario, «la nécessité de saisir cette occasion pour exprimer l’attachement du peuple sahraoui à construire un avenir radieux fondé sur le respect de la souveraineté nationale et du bon voisinage». «La politique du régime marocain, qui mise toujours sur la poursuite du conflit entre les deux peuples frères, est un pari perdu, et l’établissement d’un État indépendant au Sahara occidental est une évidence historique qui profitera aux relations bilatérales entre les deux pays et peuples», a-t-il rappelé.



Une association dénonce depuis New York la position « hostile » de la France



L’Association des Sahraouis établis aux États-Unis d’Amérique a dénoncé, samedi, la position négative de la France qui encourage l’occupation marocaine du Sahara occidental, soulignant que ce soutien prolonge les souffrances du peuple sahraoui. «Nous regrettons profondément que, lors de chaque réunion du Conseil de sécurité, la France ait soutenu la position marocaine consistant à refuser d’étendre le mandat de la Mission des Nations unies (MINURSO) chargée de surveiller et de signaler les violations des droits de l’homme dans les territoires occupés de la Sahara occidental», a déclaré l’organisation, dans le communiqué.

La position française «autorise le Royaume du Maroc, un État que l’ONU, l’UA et l’UE considèrent comme une force d’occupation, pour poursuivre leur occupation du Sahara occidental», relevant que «le Maroc fait cela en promouvant l’un des plus vastes projets de peuplement en déplaçant des populations marocaines sur le territoire sahraoui occupé, en emprisonnant illégalement et en torturant des militants des droits de l’homme, en violation flagrante du droit international. Nous pensons que cette position ne reflète pas les principes et les valeurs du peuple français sur lequel la République française a été établie».